チェルシーのスター選手ペドロ・ネトが、PSGとのチャンピオンズリーグ敗戦中にボールボーイを突き飛ばした件について、リアム・ローゼニオールは彼の行動に「感銘を受けた」

摩擦はあったものの、監督はこのウイング選手の責任感と、すぐにでも償おうとする姿勢を称賛した。 「私が彼に最も感銘を受けたのは、彼自身の判断で、すぐに謝罪したいと考えた点だ。先ほども言ったように、ゴールキーパーであれ、監督である私であれ、選手であれ、誰もがミスを犯すものだ。重要なのは、そのミスから学び、二度と同じ過ちを繰り返さないようにすることだ」と彼は付け加えた。