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Wrexham v Chelsea - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport
خالد محمود

翻訳者：

チェルシーのスター選手ペドロ・ネトが、PSGとのチャンピオンズリーグ敗戦中にボールボーイを突き飛ばした件について、リアム・ローゼニオールは彼の行動に「感銘を受けた」

リアム・ロゼニオールは、チャンピオンズリーグのパリ・サンジェルマン戦でボールボーイを押してしまったペドロ・ネトが、心からの謝罪を表明した姿勢に「感銘を受けた」と語った。UEFAが「スポーツマンシップに反する行為」として調査を開始した一方で、ロゼニオールはこのウイング選手の責任感を称賛し、謝罪したいという姿勢こそが、過ちから学ぶという真摯な姿勢の表れであると指摘した。

  • パリで起きた欧州の悪夢

    UEFAは、今週半ばに行われたチェルシー対パリ・サンジェルマン戦（2-5でチェルシーが敗北）におけるネトの行為について調査を開始した。パルク・デ・プランスでの試合終了間際、このウイングは苛立ちを爆発させ、素早くプレーを再開しようとボールを回収しようとした際にボールボーイを押しのけてしまった。 「スポーツマンシップに反する行為」に対する懲戒手続きが開始された。この処分により、事後的な出場停止処分が科される可能性がある。これはアーセナル戦でレッドカードを受けた後の不適切な行為に対しFAが最近1試合の出場停止と7万ポンドの罰金を科したばかりであるため彼にとってさらなる苦境となる。この欧州大会での出場停止処分が確定すれば、火曜日にスタンフォード・ブリッジで行われる、逆転勝利を目指す重要な第2戦に出場できなくなる恐れがある。

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  • Paris Saint-Germain FC v Chelsea FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    ロゼニオールがネトを擁護する

    土曜日の夜に行われるチェルシー対ニューカッスル・ユナイテッドのプレミアリーグ戦を前に開かれた試合前記者会見で、ロゼニオール監督はネトの最近の振る舞いに対する懸念について言及した。「あの場面を改めて見直したが、…という点ではあまり良い印象ではない。ペドロの立場も理解できる。彼はできるだけ早くボールをプレーに戻したいと思っているし、クラブのために勝ちたいと思っている。だが、それには適切な方法があるものだ」と彼は語った。

  • ローゼニオール氏はネト氏の責任感を称賛した

    摩擦はあったものの、監督はこのウイング選手の責任感と、すぐにでも償おうとする姿勢を称賛した。 「私が彼に最も感銘を受けたのは、彼自身の判断で、すぐに謝罪したいと考えた点だ。先ほども言ったように、ゴールキーパーであれ、監督である私であれ、選手であれ、誰もがミスを犯すものだ。重要なのは、そのミスから学び、二度と同じ過ちを繰り返さないようにすることだ」と彼は付け加えた。

  • Paris Saint-Germain FC v Chelsea FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    ネト氏が心からの謝罪を表明した

    PSG戦の後、ネトはTNTスポーツのインタビューで深い後悔の念を語った。「謝りたい。彼とはすでに話をした。あの時は感情が高ぶっていたんだ……彼を少し押してしまったが、そんなことはあってはならない」とこのウイングは認め、この出来事は自分の本性を反映したものではないと強調した。 自分のメッセージが確実に伝わるよう、ネトは同胞のヴィティーニャに協力を求め、若いボールボーイに言葉を伝えてもらった。「35回くらい『ごめんなさい』と言ったよ。彼のフランス語は理解できなかったけど、彼は笑っていたから、一時の感情的な行動だったと分かってくれたと思う」と彼は付け加え、償いをするための粘り強い努力を強調した。

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