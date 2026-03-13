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チェルシーのスター選手ペドロ・ネトが、PSGとのチャンピオンズリーグ敗戦中にボールボーイを突き飛ばした件について、リアム・ローゼニオールは彼の行動に「感銘を受けた」
パリで起きた欧州の悪夢
UEFAは、今週半ばに行われたチェルシー対パリ・サンジェルマン戦（2-5でチェルシーが敗北）におけるネトの行為について調査を開始した。パルク・デ・プランスでの試合終了間際、このウイングは苛立ちを爆発させ、素早くプレーを再開しようとボールを回収しようとした際にボールボーイを押しのけてしまった。 「スポーツマンシップに反する行為」に対する懲戒手続きが開始された。この処分により、事後的な出場停止処分が科される可能性がある。これは、アーセナル戦でレッドカードを受けた後の不適切な行為に対し、FAが最近1試合の出場停止と7万ポンドの罰金を科したばかりであるため、彼にとってさらなる苦境となる。この欧州大会での出場停止処分が確定すれば、火曜日にスタンフォード・ブリッジで行われる、逆転勝利を目指す重要な第2戦に出場できなくなる恐れがある。
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ロゼニオールがネトを擁護する
土曜日の夜に行われるチェルシー対ニューカッスル・ユナイテッドのプレミアリーグ戦を前に開かれた試合前記者会見で、ロゼニオール監督はネトの最近の振る舞いに対する懸念について言及した。「あの場面を改めて見直したが、…という点ではあまり良い印象ではない。ペドロの立場も理解できる。彼はできるだけ早くボールをプレーに戻したいと思っているし、クラブのために勝ちたいと思っている。だが、それには適切な方法があるものだ」と彼は語った。
ローゼニオール氏はネト氏の責任感を称賛した
摩擦はあったものの、監督はこのウイング選手の責任感と、すぐにでも償おうとする姿勢を称賛した。 「私が彼に最も感銘を受けたのは、彼自身の判断で、すぐに謝罪したいと考えた点だ。先ほども言ったように、ゴールキーパーであれ、監督である私であれ、選手であれ、誰もがミスを犯すものだ。重要なのは、そのミスから学び、二度と同じ過ちを繰り返さないようにすることだ」と彼は付け加えた。
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ネト氏が心からの謝罪を表明した
PSG戦の後、ネトはTNTスポーツのインタビューで深い後悔の念を語った。「謝りたい。彼とはすでに話をした。あの時は感情が高ぶっていたんだ……彼を少し押してしまったが、そんなことはあってはならない」とこのウイングは認め、この出来事は自分の本性を反映したものではないと強調した。 自分のメッセージが確実に伝わるよう、ネトは同胞のヴィティーニャに協力を求め、若いボールボーイに言葉を伝えてもらった。「35回くらい『ごめんなさい』と言ったよ。彼のフランス語は理解できなかったけど、彼は笑っていたから、一時の感情的な行動だったと分かってくれたと思う」と彼は付け加え、償いをするための粘り強い努力を強調した。
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