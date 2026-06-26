ウイングとしての才能にふさわしい自信を示したネトは、この称号は自分やチームメイトにとって驚きではなかったと冗談交じりに語った。「全然驚いてないよ！ 普通のことだ。ロッカールームでも話題にならなかった。だって、僕が一番ハンサムだってことは、チーム全員が認めていたから」と、大会の顔としての立場を楽しんでいる様子だった。

話題がクリスティアーノ・ロナウドの影響力に移ると、ネトは表情を改めた。ウズベキスタン戦で5－0と快勝し、ベテランが2得点を奪ったように、チームはキャプテンのゴールへの執念に刺激されていると語った。アル・ナスルのエースが好調を維持することで、ロッカールーム全体が活気づくと強調した。

「チーム全員が心から喜んでいた。彼はゴールのために生き、それに執着していることを我々は知っている。最高の選手が好きなことをしている姿を見るのは嬉しい」とネトは説明した。「ワールドカップで彼の得点を助けるプレッシャーは、むしろモチベーションになる。彼がポルトガルに捧げてきたすべてを考え、我々は彼の目標達成を助けたい」