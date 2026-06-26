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チェルシーのスター選手は、ワールドカップで「最もハンサムな選手」と呼ばれても「全く驚いていない」と語った。
大会で一番ハンサムな男性
フロリダでの記者会見で、ポルトガル代表のペドロ・ネトは、戦術の話の合間に自身の“モテ男”としての評判に触れた。広報に「2026年W杯で最もハンサムな選手」と紹介されると、チェルシーの攻撃的選手は機知と自信あふれる返答でメディアを爆笑させた。
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「全然驚かないよ！」
ウイングとしての才能にふさわしい自信を示したネトは、この称号は自分やチームメイトにとって驚きではなかったと冗談交じりに語った。「全然驚いてないよ！ 普通のことだ。ロッカールームでも話題にならなかった。だって、僕が一番ハンサムだってことは、チーム全員が認めていたから」と、大会の顔としての立場を楽しんでいる様子だった。
話題がクリスティアーノ・ロナウドの影響力に移ると、ネトは表情を改めた。ウズベキスタン戦で5－0と快勝し、ベテランが2得点を奪ったように、チームはキャプテンのゴールへの執念に刺激されていると語った。アル・ナスルのエースが好調を維持することで、ロッカールーム全体が活気づくと強調した。
「チーム全員が心から喜んでいた。彼はゴールのために生き、それに執着していることを我々は知っている。最高の選手が好きなことをしている姿を見るのは嬉しい」とネトは説明した。「ワールドカップで彼の得点を助けるプレッシャーは、むしろモチベーションになる。彼がポルトガルに捧げてきたすべてを考え、我々は彼の目標達成を助けたい」
勝利へのマインドセットを維持する
ポルトガルはグループKで首位コロンビアに2点差の2位。最終戦で首位の座を争う。最終順位次第では楽な対戦相手が当たる可能性もあるが、ネトは「計算上の駆け引きはしていない」と強調した。 「正直、2位や3位で終えた場合のシナリオも考えるが、最も大切なのは我々のメンタリティだ」とチェルシー所属の同選手は語った。「我々はトップになりたい。コロンビア戦に勝ち、1位で突破するつもりだ」
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コロンビアでの対決に注目
ウズベキスタンに大勝した直後のコロンビア戦は、格上との一戦となる。南米の強豪も絶好調で、グループ首位を争うこの試合は最終節のハイライトだ。ネトにとっては、メディアの寵児ではなく、大舞台で結果を出せることを証明する絶好の機会となる。
試合は土曜に開催され、コンゴ民主共和国対ウズベキスタンのもう1試合と同刻キックオフとなる。ポルトガルがトーナメント進出を確実にするには、ロナウドの決定力とネトらが生む創造性が融合することが不可欠だ。彼が「最もハンサムな」選手であり続けるかは不明だが、コロンビア戦の勝利は経歴を輝かせるはずだ。