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チェルシーのスター選手は、ワールドカップで「最もハンサムな選手」と呼ばれても「まったく驚いていない」と語った。
大会で一番ハンサムな男性
フロリダでの記者会見で、ポルトガル代表のペドロ・ネトは、戦術論の合間に自身の“モテ”について言及。広報に「2026年W杯で最もハンサムな選手」と紹介されると、チェルシーのMFは機知と自信溢れる返答でメディアを爆笑させた。
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「全然驚かないよ！」
ウイングとしての才能にふさわしい自信を示したネトは、この称号が自分やチームメイトにとってまったく驚きではなかったと冗談交じりに語った。「全然驚いてないよ！ まったく普通のことさ。ロッカールームでも話題にならなかったんだ。だって、僕が一番ハンサムだって、チーム全員が満場一致で認めていたからね」と、大会の顔としての新たな地位を享受しながら冗談を飛ばした。
話題がクリスティアーノ・ロナウドの影響力に移ると、ネトは表情を改めた。ウズベキスタン戦で5－0と快勝し、ベテランが2得点を奪ったことで、チームはキャプテンのゴールへの執念を再認識した。ネトは、アル・ナスルのエースが好調を維持する姿が他の選手にも大きな刺激になっていると強調した。
「全員が心から喜んでいた。彼はゴールのために生き、それに執着していることを知っているからだ。最高の選手が好きなことをしている姿を見るのは嬉しい」とネトは説明した。「ワールドカップで彼の得点を助けるプレッシャーは、むしろモチベーションになる。彼がポルトガルに捧げてきたすべてを考え、私たちは彼の目標達成を助けたい」
勝利へのマインドセットを維持する
ポルトガルはグループKで首位コロンビアに2点差の2位。最終戦で直接対決を迎える。順位次第で楽な相手と当たる可能性もあるが、ネトは「計算して相手を避けることはない」と強調した。 「正直、2位や3位で終えた場合のシナリオも考えるが、最も重要なのは我々のメンタリティだ」とチェルシー所属の同選手は述べた。「我々はトップになりたい。コロンビア戦では勝利を目指し、1位でグループを突破するつもりだ」
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コロンビアでの対決に注目
ウズベキスタンに大勝した直後のコロンビア戦は、格段にレベルが高い一戦となる。好調の南米強豪とのグループ首位争いは、最終節のハイライトだ。ネトにとっては、メディアの寵児ではなく、大舞台で結果を出せることを証明する絶好の機会となる。
試合は土曜に開催され、コンゴ民主共和国対ウズベキスタンのもう1試合と同刻キックオフとなる。ポルトガルはトーナメント進出を確実にするため、ロナウドの決定力とネトらが生む創造性を融合させる必要がある。彼が「最もハンサムな」選手であり続けるかは不明だが、コロンビア戦の勝利は経歴を輝かせるはずだ。