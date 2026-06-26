ウイングとしての才能にふさわしい自信を示したネトは、この称号が自分やチームメイトにとってまったく驚きではなかったと冗談交じりに語った。「全然驚いてないよ！ まったく普通のことさ。ロッカールームでも話題にならなかったんだ。だって、僕が一番ハンサムだって、チーム全員が満場一致で認めていたからね」と、大会の顔としての新たな地位を享受しながら冗談を飛ばした。

話題がクリスティアーノ・ロナウドの影響力に移ると、ネトは表情を改めた。ウズベキスタン戦で5－0と快勝し、ベテランが2得点を奪ったことで、チームはキャプテンのゴールへの執念を再認識した。ネトは、アル・ナスルのエースが好調を維持する姿が他の選手にも大きな刺激になっていると強調した。

「全員が心から喜んでいた。彼はゴールのために生き、それに執着していることを知っているからだ。最高の選手が好きなことをしている姿を見るのは嬉しい」とネトは説明した。「ワールドカップで彼の得点を助けるプレッシャーは、むしろモチベーションになる。彼がポルトガルに捧げてきたすべてを考え、私たちは彼の目標達成を助けたい」