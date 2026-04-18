クリスタル・パレス戦前、ヌノ監督はディサシが加入以来与えた影響を称賛した。チェルシーで出場機会が減っていたものの、監督は彼への信頼が揺らぐことはなかったと強調した。「彼は自信を持って加入し、自分を信じていた。 アクセルの自信が揺らいだことは一度もない。彼は前向きな若者で、チームに貢献する決意を持って加入し、我々の状況を理解していた」とヌノ監督は語った。

さらに、ポルトガル人監督は、ディサシが短期間でクラブを移した経緯に触れ、「人生には浮き沈み、失望、喜びがある。それが現実だ。誰かに見限られても、誰かに何かを証明する必要はない」と語った。