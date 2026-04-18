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Donny Afroni

翻訳者：

チェルシーのスター選手は、ウェストハムへの移籍に前向きだが、前提は降格回避だ。

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アクセル・ディサシ
ヌーノ・エスピリト・サント

アクセル・ディサシは今夏、ウェストハム・ユナイテッドへの完全移籍の可能性を示唆した。彼はヌノ・エスピリト・サント監督の下で再起したが、残留という条件が将来を左右する。

  • ディサシ、ウェストハムでの挑戦に意欲を示す

    28歳のディフェンダーは、冬の移籍市場でデビッド・サリバンが200万ポンドのレンタル料を支払いウェストハムへ加入。すぐにヌノ監督率いる守備の要となった。The Athleticによると、選手に近い関係者は、ディサシが今シーズン終了後に長期契約の交渉に入る用意があると話している。 モナコ出身の彼はチェルシーで苦境に立たされ、昨季ヴィラへのレンタルでも出場機会がなかったが、イースト・ロンドンで再起した。

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  • Burnley v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    ヌノの移籍計画では、残留が鍵だ。

    ディサシの完全移籍はヌノ監督にとって朗報だが、実現はリーグ順位次第だ。現在残留争い中のウェストハムが降格すれば、彼を残すのは難しい。ディサシはトップレベルでプレーしたいと考えており、来季もプレミアに残る場合のみ残留を承諾する。 センターバックと強い信頼関係を築いたヌノ監督は残留を望むが、降格すれば財政面でも競技面でも影響は大きく、移籍の行方は終盤戦の結果次第となる。

  • ヌノ監督、ディサシの揺るぎない自信を称賛

    クリスタル・パレス戦前、ヌノ監督はディサシが加入以来与えた影響を称賛した。チェルシーで出場機会が減っていたものの、監督は彼への信頼が揺らぐことはなかったと強調した。「彼は自信を持って加入し、自分を信じていた。 アクセルの自信が揺らいだことは一度もない。彼は前向きな若者で、チームに貢献する決意を持って加入し、我々の状況を理解していた」とヌノ監督は語った。

    さらに、ポルトガル人監督は、ディサシが短期間でクラブを移した経緯に触れ、「人生には浮き沈み、失望、喜びがある。それが現実だ。誰かに見限られても、誰かに何かを証明する必要はない」と語った。

  • West Ham United v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    マヴロパノスへの波及効果

    ディサシの去就は、彼自身だけでなく、守備パートナーであるマブロパノスの将来も左右する。2人は強力なコンビとして複数のトップクラブから注目されている。 クラブ内では、ディサシが完全移籍すれば、マブロパノスも残留すると見込む声が多い。ディサシ加入後、マブロパノスは別人のように活躍し、プレミアリーグのライバルクラブが注目している。

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