チェルシーのスター選手の代理人が夏の移籍を示唆したことを受け、レアル・マドリードがエンツォ・フェルナンデスの移籍説について言及

マドリードは公式ウェブサイトで、西ロンドンのクラブと交渉していないと発表した。同クラブはプレミアリーグのクラブへの敬意を示しつつ、このMFにはスポーツ面での関心はないと強調した。

クラブは「ここ数日、エンツォ・フェルナンデス選手への関心があると報じられているが、当クラブは獲得に向けていかなる動きも取っておらず、移籍交渉を行う意図もない」と表明した。

エンツォ・フェルナンデスは優れた選手であり、当クラブは彼とチェルシーFCに最大限の敬意を表する。

チェルシーFCへの敬意と、当クラブが常に重んじてきた組織としての忠誠心の原則に基づき、根拠のない憶測は断固として否定します。

「レアル・マドリードは、事実が明確でありながら誤った情報が流布され、ファンに混乱が生じ、関係者に不要な損害を与えていることを遺憾に思います。」