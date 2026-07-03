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翻訳者：
チェルシーのスター選手の代理人が夏の移籍を示唆したことを受け、レアル・マドリードがエンツォ・フェルナンデスの移籍説について言及
移籍の噂をきっぱり否定
スペインの強豪クラブは、ジョゼ・モウリーニョ監督がチェルシーの不満を抱えるスター選手をベルナベウへ招こうとしているという報道をきっぱり否定した。メディアは、この25歳のプレイメーカーがスペイン首都へ移籍し、「ロス・ブランコス」の中盤をさらに強化すると盛んに報じていた。しかしクラブ幹部は、噂を鎮め組織間の関係を守るため、異例の公式声明を発表した。
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公式声明で関連性を否定
マドリードは公式ウェブサイトで、西ロンドンのクラブと交渉していないと発表した。同クラブはプレミアリーグのクラブへの敬意を示しつつ、このMFにはスポーツ面での関心はないと強調した。
クラブは「ここ数日、エンツォ・フェルナンデス選手への関心があると報じられているが、当クラブは獲得に向けていかなる動きも取っておらず、移籍交渉を行う意図もない」と表明した。
エンツォ・フェルナンデスは優れた選手であり、当クラブは彼とチェルシーFCに最大限の敬意を表する。
チェルシーFCへの敬意と、当クラブが常に重んじてきた組織としての忠誠心の原則に基づき、根拠のない憶測は断固として否定します。
「レアル・マドリードは、事実が明確でありながら誤った情報が流布され、ファンに混乱が生じ、関係者に不要な損害を与えていることを遺憾に思います。」
中盤の選手構成は依然として定まっていない
フェルナンデスとの距離を置いているが、このラ・リーガ強豪はマンチェスター・シティからベルナルド・シルバをフリーで獲得し、中盤を強化した。創造性豊かな選手を加えたことで、さらに補強するには放出が必要となり、マンチェスター・ユナイテッドが関心を示すフランス人デュオ、チュアメニとカマヴィンガの将来が再び疑問視されている。
一方、フェルナンデスの代理人ハビエル・パストーレは、市場価値1億2000万ポンドとされるMFがスタンフォード・ブリッジを去る可能性を模索していると認めた。
シーズン中に「マドリードで暮らしたい」と発言し、レアル移籍志向が報じられたことで一時ローゼニオール監督から外された。
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激しい市場競争が予想される
夏の移籍市場が本格化すると、欧州では激しい争奪戦が予想される。アーセナルは元ベンフィカのスターに興味を示すが、現在はニューカッスルの主将ブルーノ・ギマランイスの獲得を優先。
スタンフォード・ブリッジとの高額契約が残り6年あるため、チェルシーは交渉で有利であり、どのクラブにも巨額の移籍金を要求する見込みだ。
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