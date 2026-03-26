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チェルシーのスター選手と自身のアウディRS 3をめぐる騒動を受け、「恥ずかしい」と語るアレハンドロ・ガルナチョが有罪を認める
キャリントン近郊でのスピード違反事件
法廷で明らかになった事件の詳細によると、アルゼンチン代表の同選手は、キャリントン・レーンを黒いアウディRS 3で走行中にスピードカメラに捕捉されたことが判明した。この違反行為は8月26日17時51分（英国夏時間）に発生したが、当時、この若手選手にとっては大きな激動の時期であった。 当時、21歳の彼は、当時のマンチェスター・ユナイテッド監督ルベン・アモリムとの関係が悪化したことを受け、チェルシーへの4000万ポンドの移籍を最終調整中だった。ガルナチョは時速40マイル制限区域で時速50マイルで走行しているところを記録されており、この判断ミスはマンチェスター・ユナイテッドの主要トレーニング施設の入り口で発生していた。
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法的な反省と正式な謝罪
この事件は、10月にグレーター・マンチェスター警察から連絡を受けた際、このウイング選手が当初、自分が運転手であることを明かさなかったことで事態が深刻化した。しかし、所属する法律事務所JMW Solicitorsの代理人を通じて、このチェルシーのスター選手は最終的に有罪を認め、裁判所に全面的に謝罪した。
BBCによると、リバプール治安判事裁判所に提出された声明の中で、彼の弁護士団は次のように記している。「ガルナチョ氏は、速度制限超過の罪を犯したことを認め、同罪について有罪を認めた。ガルナチョ氏は、これは自身の不注意によるものであり、この違反行為について謝罪している。当クライアントは、現在このような立場にあることを恥じており、速度超過の罪について裁判所に謝罪する。」
検察側が二次起訴を取り下げた
有罪答弁を受けた検察側は、運転者情報の提供義務違反という付随的な容疑を取り下げた。本件は単独裁判官手続に基づき解決され、ジェーン・ヘインズ治安判事は、シーズン終了前に事件を処理するため、非公開の審理において判決を言い渡した。 ガルナチョには660ポンドの罰金が科され、さらに120ポンドの訴訟費用と264ポンドの被害者負担金の支払いが命じられた。さらに、このアルゼンチン人選手には運転免許証に3点の減点処分が科された。
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次は何が待っているのでしょうか？
チェルシーに移籍して以来、彼は全大会通算36試合に出場し、7ゴール4アシストを記録している。今回の代表戦期間中にアルゼンチン代表に招集されなかったため、彼は休息をとった後、FAカップ準々決勝のポート・ヴェイル戦でブルーズの一員としてピッチに戻ることになる。