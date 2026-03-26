チェルシーのスター選手と自身のアウディRS 3をめぐる騒動を受け、「恥ずかしい」と語るアレハンドロ・ガルナチョが有罪を認める

法廷で明らかになった事件の詳細によると、アルゼンチン代表の同選手は、キャリントン・レーンを黒いアウディRS 3で走行中にスピードカメラに捕捉されたことが判明した。この違反行為は8月26日17時51分（英国夏時間）に発生したが、当時、この若手選手にとっては大きな激動の時期であった。 当時、21歳の彼は、当時のマンチェスター・ユナイテッド監督ルベン・アモリムとの関係が悪化したことを受け、チェルシーへの4000万ポンドの移籍を最終調整中だった。ガルナチョは時速40マイル制限区域で時速50マイルで走行しているところを記録されており、この判断ミスはマンチェスター・ユナイテッドの主要トレーニング施設の入り口で発生していた。