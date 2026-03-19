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チェルシーのスター選手が夏の退団を示唆したことを受け、リアム・ローゼニオールがエンツォ・フェルナンデスの去就について最新情報を伝えた
フェルナンデス、退団説に拍車をかける
チェルシーがPSGに敗れてチャンピオンズリーグから敗退した後、フェルナンデスはメディアの取材に応じ、夏の移籍の可能性に関する憶測に拍車をかけた。アルゼンチン代表の同選手は今後の計画について問われると、ESPNアルゼンチンに対し、「分からないね。まだリーグ戦が8試合残っているし、FAカップもある。ワールドカップもあるし、その後にどうなるか見てみよう」と語った。レアル・マドリードとPSGは、以前からこの25歳の選手に関心を示していると報じられている。
- AFP
ローゼニオールがフェルナンデスの近況を報告
ロゼニオール監督は、フェルナンデス選手とその発言について問われ、記者団に次のように語った。「ええ、今朝トレーニングの前にエンツォとじっくりと素晴らしい会話を交わしました。彼の発言についてだけでなく、彼の心境や、チームとしてどう改善できるかについても話し合いました。彼はこのクラブのキャプテンの一人ですから。 私が言えるのは、彼がこのクラブでどれほど幸せに感じているか、どれだけ勝ちたいと思っているか、そして我々の成功に対してどれほど情熱を注いでいるかを、私に本当に、本当に明確に伝えてくれたということだ。また彼は、翻訳や感情の入り込みによって、自分の発言が誤解されがちだとも話していた。だから私にとって、彼はこのチームに全力を注いでいるし、このサッカークラブで勝利するために全力を尽くしているのだ。」
チェルシーにとって厳しい1週間
フェルナンデスのこの発言は、チェルシーにとって厳しい1週間の最中になされたものだ。同クラブはチャンピオンズリーグでPSGに、プレミアリーグではニューカッスルに敗れていた。ロゼニオールは、ここが困難な時期であることを認め、ブルーズには反撃が必要だと語った。
「どの監督も困難な週を経験するものだ。私も以前、厳しい時期を過ごしたことがある。他の監督たちと同じように、多くのチームで敗戦を経験してきた。エバートンで戦い抜き、この困難な時期を乗り越える方法を見つけなければならない。チャンピオンズリーグに出場したい。それは財政的な観点だけでなく、あらゆる面で物事を明確にしてくれる。このクラブはチャンピオンズリーグに出場するに値する。それが目標だ」と彼は語った。
ロゼニオール氏はまた、チェルシーが再びチャンピオンズリーグ出場権を獲得することが極めて重要であることを認め、次のように付け加えた。「チャンピオンズリーグに出場したいものだ。そうすれば、選手補強も、計画も、すべてが明確になる。単に財政的な観点からだけでなく、このクラブはチャンピオンズリーグに出場するに値する。それだけの話だ。 それが目標であり、目指すべき場所だ。その大会を去った今、我々が本当に集中すべきはそこだ。それ以外は、次の試合に勝ち、達成したい目標に向けて軌道に乗ったままであることを確実にすることだけだ」
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次は何が待っているのでしょうか？
チェルシーは現在リーグ6位につけており、チャンピオンズリーグ出場権獲得に向けてまだ課題が残っている。次の試合は土曜日にヒル・ディケンソン・スタジアムへ遠征し、エバートンと対戦する。
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