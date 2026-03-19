チェルシーのスター選手が夏の退団を示唆したことを受け、リアム・ローゼニオールがエンツォ・フェルナンデスの去就について最新情報を伝えた

フェルナンデスのこの発言は、チェルシーにとって厳しい1週間の最中になされたものだ。同クラブはチャンピオンズリーグでPSGに、プレミアリーグではニューカッスルに敗れていた。ロゼニオールは、ここが困難な時期であることを認め、ブルーズには反撃が必要だと語った。

「どの監督も困難な週を経験するものだ。私も以前、厳しい時期を過ごしたことがある。他の監督たちと同じように、多くのチームで敗戦を経験してきた。エバートンで戦い抜き、この困難な時期を乗り越える方法を見つけなければならない。チャンピオンズリーグに出場したい。それは財政的な観点だけでなく、あらゆる面で物事を明確にしてくれる。このクラブはチャンピオンズリーグに出場するに値する。それが目標だ」と彼は語った。

ロゼニオール氏はまた、チェルシーが再びチャンピオンズリーグ出場権を獲得することが極めて重要であることを認め、次のように付け加えた。「チャンピオンズリーグに出場したいものだ。そうすれば、選手補強も、計画も、すべてが明確になる。単に財政的な観点からだけでなく、このクラブはチャンピオンズリーグに出場するに値する。それだけの話だ。 それが目標であり、目指すべき場所だ。その大会を去った今、我々が本当に集中すべきはそこだ。それ以外は、次の試合に勝ち、達成したい目標に向けて軌道に乗ったままであることを確実にすることだけだ」