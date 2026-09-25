ベンゼマは、一世代を代表する才能であり、その時代の得点力に優れたナンバー9として最高峰の選手たちと肩を並べる存在とみなされている。ロベルト・レヴァンドフスキ、ルイス・スアレス、セルヒオ・アグエロ、ハリー・ケインらと並び評される存在だ。

サウジ・プロ・リーグのアル・ヒラルから退団し、現在はフリーエージェントとなっているこの男は、かつてサンティアゴ・ベルナベウでクリスティアーノ・ロナウドのチームメートだった。また、快速のウェールズ人ガレス・ベイルとともに、象徴的な「BBC」攻撃ユニットの一員でもあった。レアル・マドリーでは14シーズンで354ゴールを記録し、2022年にバロンドールを受賞した。

南米出身のFWペドロが、そうした高みへ到達したと言うにはまだ道のりが長い。それでも、2025年にブライトンから6000万ポンド（7900万ドル）で移籍して以降、チェルシーで見事なパフォーマンスを見せており、スタンフォード・ブリッジでのデビューシーズンに20ゴール到達を果たした。