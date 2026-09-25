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チェルシーのシャビ・アロンソ監督による大胆な主張を受け、クラブのレジェンドであるジミー・フロイド・ハッセルバインク氏が、ジョアン・ペドロがカリム・ベンゼマと共有する4つの資質を指摘
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バロンドール受賞者ベンゼマは、レアル・マドリーで354ゴールを記録した。
ベンゼマは、一世代を代表する才能であり、その時代の得点力に優れたナンバー9として最高峰の選手たちと肩を並べる存在とみなされている。ロベルト・レヴァンドフスキ、ルイス・スアレス、セルヒオ・アグエロ、ハリー・ケインらと並び評される存在だ。
サウジ・プロ・リーグのアル・ヒラルから退団し、現在はフリーエージェントとなっているこの男は、かつてサンティアゴ・ベルナベウでクリスティアーノ・ロナウドのチームメートだった。また、快速のウェールズ人ガレス・ベイルとともに、象徴的な「BBC」攻撃ユニットの一員でもあった。レアル・マドリーでは14シーズンで354ゴールを記録し、2022年にバロンドールを受賞した。
南米出身のFWペドロが、そうした高みへ到達したと言うにはまだ道のりが長い。それでも、2025年にブライトンから6000万ポンド（7900万ドル）で移籍して以降、チェルシーで見事なパフォーマンスを見せており、スタンフォード・ブリッジでのデビューシーズンに20ゴール到達を果たした。
チェルシー指揮官アロンソがチェルシーの背番号9ペドロについて語ったこと
現在のジョアンは、ベンゼマのかつてのマドリーでの同僚だったアロンソの下でプレーしている。そのスペイン人指揮官は、このエースストライカーについて次のように語った。「プレミアリーグにトップストライカーが何人いるか数えるなら、ジョアンはそこに入るはずだ。[アーリング・]ハーランドが入るのは間違いない。だから私は彼をそう評価している。
「彼は今季、とても強い目標を持っている。素晴らしいシーズンを送り、多くのゴールを決め、今月だけでなく、もっと多くの月で候補に入ることだ。私は驚いてはいないが、ジョアンのような選手がここにいることを本当にうれしく思っている。
「多くの点で、彼はベンゼマを思い出させる。ボックス内で優れており、ボックス外でも優れていて、左足側に持ち出すプレーも良く、ヘディングも強い。非常に完成度が高く、賢い選手だ。もちろん、まだ若く、これから伸ばすべき部分もあるが、彼には本当に傑出した資質が数多くある」
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解説：ペドロとフランスのアイコン、ベンゼマに共通する資質
かつてウェストロンドンで自ら最前線に立ったハッセルバインクは、ペドロとベンゼマが比較される理由を理解している。 MrQとの提携のもと、屈強なオランダ人FWはGOALにこう語った。「それは理解できる。似ている部分があると思う。
「2人とも本当にテクニカルで、非常に、非常に賢い。どちらも中盤に下りてプレーできる。そして、どちらもゴール前で本当に落ち着いている。だから似ている部分があるのは分かる。ジョアン・ペドロはまだその域には達していない。だが、似ている部分はあると思う」
ワールドカップ優勝者マルティネスがチェルシーにとって抜け目のない補強である理由
ペドロは今季ここまで3度ゴールを決めているが、ここ最近は軽傷を抱えている。その影響で、プレーメーカーのモーガン・ロジャーズとコール・パーマーのコンビとともに攻撃面でひらめきをもたらし続けることができていない。
チェルシーはその面では見事な戦いぶりを見せてきたが、最終ラインの穴をふさぐことには苦労している。その改善を後押しするため、同クラブはワールドカップ優勝GKエミ・マルティネスを補強した。謎めいた雰囲気を持つアルゼンチン人GKはアストン・ヴィラから加入している。
その750万ポンド（1000万ドル）の取引が、いずれ賢明な補強だったと証明されるかと問われると、ハッセルバインクはこう付け加えた。「失点は止まっていない。だが、ああいうキャラクターの持ち主が入ってきたことを私は非常にうれしく思っている。そして彼はワールドカップ優勝経験者だ。あそこに立てば大きな存在感があるし、リーダーでもある。そういう選手は、チームに何人いても困らない。
「だからもちろん、彼はまだベストのプレーを見せてはいない。それはいくつかの要素が組み合わさった結果だ。彼の前にいる選手たちのこともある。だが、そういうキャラクターがクラブに入ってきたことを私は本当にうれしく思っている」
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チェルシー、2026-27シーズンの守備の綻び解消へ
チェルシーは直近3試合のプレミアリーグで獲得した勝ち点がわずか1にとどまっており、さらに全コンペティションを通じた直近4試合で10失点を喫している。2026-27シーズン最初のインターナショナルブレークでは、アロンソにとって明らかに取り組むべき課題がある。
10月10日に予定されるボーンマスとのホームゲームまでには、再びペドロを起用できる見込みだ。チェルシーは公式戦再開後、好スタートを切りたいところである。
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