引き分けの場合はPK戦で勝敗を決する取り決めがあったにもかかわらず、両チームが直ちにトンネルへ引き揚げたことで、スタジアムの観客は困惑した。

相手チームと試合関係者がピッチを後にするのを見たチェルシーのトップチーム運営責任者ケビン・カンペッロは、タッチライン際で激しい口論を繰り広げ、「契約書に書いてある」と主審に叫ぶ姿が目撃された。

チェルシーの運営スタッフが激しく抗議したものの、決定は覆らず、試合は勝者不在のまま正式に突然終了となった。



