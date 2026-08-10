AFP
翻訳者：
チェルシーのジョホール・ダルル・タクジムとのプレシーズン親善試合は大混乱の末、PK戦が中止に終わる
土壇場の同点弾の後に混乱発生
チェルシーがマレーシアでジョホール・ダルル・タクジムと行ったプレシーズン親善試合は、激しい一戦の末に3-3の引き分けに終わった後、混乱に陥った。マレーシアのクラブはアリフ・アイマン・ハナピのゴールで早々に先制したが、リアム・デラップが立て続けにPKを2本決めて試合をひっくり返した。それでも、オスカル・アリバスとベルグソンのゴールでJDTが再びリードを奪取。終盤にはアントニオ・クリスティアンのオウンゴールでチェルシーが敗戦を免れたが、予定されていたPK戦が一方的に中止されたことで、騒動はさらに拡大した。
運営責任者がPK戦を要求
引き分けの場合はPK戦で勝敗を決する取り決めがあったにもかかわらず、両チームが直ちにトンネルへ引き揚げたことで、スタジアムの観客は困惑した。
相手チームと試合関係者がピッチを後にするのを見たチェルシーのトップチーム運営責任者ケビン・カンペッロは、タッチライン際で激しい口論を繰り広げ、「契約書に書いてある」と主審に叫ぶ姿が目撃された。
チェルシーの運営スタッフが激しく抗議したものの、決定は覆らず、試合は勝者不在のまま正式に突然終了となった。
マレーシア王者が連続記録を維持
険悪な空気の一戦では、ジョホール・ダルル・タクジムが2021年4月までさかのぼる無敗記録をさらに伸ばした。一方で、この引き分けはチェルシーにとって高い代償を伴うものとなった。ママドゥ・サールは先発メンバーに名を連ねていたにもかかわらず、ウォームアップ中に離脱を余儀なくされた。さらにDFアーロン・アンセルミノは、29分に交代を強いられ、涙を流しながらピッチを後にした。守備陣に立て続けに起きたこの2つの負傷は、欧州復帰を前にしたシャビ・アロンソのプレシーズンツアーに影を落としている。
- VCG
欧州復帰は準備が整っているかを試すものとなる
チェルシーは今後、土曜日に行われるレアル・ソシエダとのプレシーズン最後のテストマッチに向け、欧州へ戻る中で迅速に気持ちを切り替えなければならない。アロンソは、新シーズン開幕を前に脆さを見せる最終ラインの立て直しを急ぐとともに、サールとアンセルミノのコンディションを見極めるという喫緊の課題に直面している。今後控えるプレミアリーグ開幕戦のフラム戦は、西ロンドンのクラブにとって戦術面の準備と選手層の厚みが問われる厳しい試金石となる。
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