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チェルシーのジョアン・ペドロがブラジル代表を離脱、カルロ・アンチェロッティ監督は新生ブラジル代表に向けてフルミネンセのマテウス・マルティネッリを招集
チェルシーとブラジルに負傷の痛手
ブラジル代表を率いるカルロ・アンチェロッティ監督は、ペドロが今後のインターナショナルウインドーで起用できなくなったとの知らせを受け、初のメンバー変更を余儀なくされた。 このFWは負傷により、代表チームのオセアニアおよびアジア遠征から外れることになった。前回のワールドカップメンバー入りを逃していたこの選手にとって、イタリア人指揮官の下で定位置確保を目指していただけに、痛恨の後退となった。
「フルミネンセのマルティネッリは今週水曜日、次回のFIFAデートに行われるオーストラリア戦とインド戦に向けたブラジル代表の親善試合のため、カルロ・アンチェロッティ監督によって招集された。この選手は、負傷したチェルシーFWジョアン・ペドロに代わって加わる」と、CBFは公式ウェブサイトで発表した。
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ジョアン・ペドロのチェルシーでの圧巻のパフォーマンス
この負傷はペドロにとって、とりわけ残酷なタイミングで起きた。ここまでのシーズン開幕1カ月において、プレミアリーグで最も効果的なアタッカーだったと言っても過言ではないからだ。24歳のペドロは、チェルシーの最初の4試合で3ゴール3アシストを記録。この数字により、得点への直接関与数でリーグ首位に立っている。
カタールで行われたワールドカップに向かったメンバーから外れ、報道ではネイマールを組み込むために外された不運な一人だったと伝えられていた。それでもペドロは、ひたむきな継続性によって再び代表論争の中心へと戻ってきた。アンチェロッティはロンドンでの彼の活躍を見て十分だと判断し、この新たな攻撃陣の中心選手に据えようとしていたのは明らかだった。
アンチェロッティは新世代に焦点を当てる
マルティネッリの選出は、アンチェロッティが進める、ブラジル代表の体制に新たな才能を組み込んでいくという、より広範な戦略と一致している。レアル・マドリー前監督は指揮官就任以来、前回ワールドカップ後の期間を活用し、次世代のブラジル人スターたちを見極めていく意向を明確にしてきた。今後のオーストラリア戦とインド戦に向けたメンバーは若々しい顔ぶれが目立ち、初招集8人に加え、現在ブラジル1部で活躍している選手も複数含まれている。
アンチェロッティは5度のワールドカップ優勝を誇るブラジルの今後について、自身のビジョンを説明した。イタリア人指揮官は次のように語っている。「これはバランスの取れたリストであり、ワールドカップに出場した選手たちも入っている。次世代にとって重要になるだろう。若い選手たちがいて、今後、将来の数年間にわたって代表を背負うだけのクオリティーを持っている。そしてブラジル選手権で非常に良いパフォーマンスを見せている選手たちもいる。次のワールドカップ、あるいは次のコパ・アメリカの時に十分な年齢になっている若い選手たちを優先しなければならない」
- AFP
ベテランの導きによる着実な移行
焦点は明確に将来に置かれている一方で、アンチェロッティは経験を完全に切り捨てたわけではない。現在のスカッドには、マルキーニョス、ガブリエウ・マガリャンイス、ブルーノ・ギマランイス、ヴィニシウス・ジュニオール、ラフィーニャといった実績ある顔ぶれも引き続き名を連ねている。指揮官は、こうしたベテラン勢が基準を維持し、若い選手たちがブラジル代表として戦う重圧に順応する手助けをするうえで不可欠だと考えている。実績ある勝者たちで初招集組を囲むことで、アンチェロッティは、今後の親善試合でチームの競争力を損なうことなく、世代交代が自然に進む環境を築くことを望んでいる。
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