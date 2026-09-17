マルティネッリの選出は、アンチェロッティが進める、ブラジル代表の体制に新たな才能を組み込んでいくという、より広範な戦略と一致している。レアル・マドリー前監督は指揮官就任以来、前回ワールドカップ後の期間を活用し、次世代のブラジル人スターたちを見極めていく意向を明確にしてきた。今後のオーストラリア戦とインド戦に向けたメンバーは若々しい顔ぶれが目立ち、初招集8人に加え、現在ブラジル1部で活躍している選手も複数含まれている。

アンチェロッティは5度のワールドカップ優勝を誇るブラジルの今後について、自身のビジョンを説明した。イタリア人指揮官は次のように語っている。「これはバランスの取れたリストであり、ワールドカップに出場した選手たちも入っている。次世代にとって重要になるだろう。若い選手たちがいて、今後、将来の数年間にわたって代表を背負うだけのクオリティーを持っている。そしてブラジル選手権で非常に良いパフォーマンスを見せている選手たちもいる。次のワールドカップ、あるいは次のコパ・アメリカの時に十分な年齢になっている若い選手たちを優先しなければならない」