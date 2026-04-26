カーは2得点を挙げ、女子スーパーリーグでのチェルシー通算得点を63に伸ばした。

この記録で元チームメイトのフラン・カービーと並んでクラブ歴代最多得点をマークし、西ロンドンでの伝説的地位を再確認した。

オーストラリア代表の彼女は開始6分で先制。エリン・カスバートのスルーパスに反応し、GKコートニー・ブロスナンをかわしてネットを揺らした。エバートンが一度は同点に追いついたが、後半にカーが再びネットを捉え、得点王の座に並んだ。



