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チェルシーのサム・カーが2得点。エバートンを大勝し、WSLでクラブ記録に並んだ。
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カーがカービーの記録に並んだ
カーは2得点を挙げ、女子スーパーリーグでのチェルシー通算得点を63に伸ばした。
この記録で元チームメイトのフラン・カービーと並んでクラブ歴代最多得点をマークし、西ロンドンでの伝説的地位を再確認した。
オーストラリア代表の彼女は開始6分で先制。エリン・カスバートのスルーパスに反応し、GKコートニー・ブロスナンをかわしてネットを揺らした。エバートンが一度は同点に追いついたが、後半にカーが再びネットを捉え、得点王の座に並んだ。
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モミキの鮮やかな一撃も、圧倒的なブルーズの勢いを止められなかった。
百木由香の魔法のような35ヤード弾がネットを揺らし、トフィーズは一瞬逆転の期待に湧いた。チェルシーのGKハンナ・ハンプトンがラインを離れた隙を突いた一撃だった。
それでもチェルシーは冷静にボールを支配し、前半終了まで2点目を狙った。キーラ・ウォルシュとアリッサ・トンプソンのシュートはブロスナンに阻まれ、リードを広げるのは後半に入ってからとなった。
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後半の猛攻で勝利を決定づける
試合はハーフタイム直後の8分間でおおよそ決まった。47分、ローレン・ジェームズの絶妙なクロスをカーがワンタッチで合わせ、エバートン守備陣を破り再びリード。
その後、エリー・カーペンターのシュートがディフレクトして3-1。さらにエリン・カスバートがハーフボレーでとどめを刺し、2位チェルシーはマンチェスター・ユナイテッドに4点差をつけた。
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ボンパストールの欧州構想が具体化しつつある
WSL優勝の理論上の可能性は残るが、ソニア・ボンパストール監督の最大の目標はチェルシーを欧州トップに復帰させることだ。
グディソン・パークでのこの勝利は、序盤に1-0で敗れた同じ相手にリベンジしたことで強い決意を示した。この結果、チャンピオンズリーグ出場権を争うライバルたちとの差も大きく広がった。