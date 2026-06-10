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GFX Madonna Cole Palmer Joao Pedro Getty/GOAL
Moataz Elgammal

翻訳者：

チェルシーのコール・パーマーとジョアン・ペドロが、マドンナの短編映画でトイレのシーンにサプライズ出演

コール・パーマー
ジョアン・ペドロ
チェルシー
プレミアリーグ

チェルシーのコール・パーマーとジョアン・ペドロが、マドンナ監督の奇抜な短編『Confessions II』にカメオ出演し、サッカーファンを驚かせた。2人は厳しい国内リーグを過ごし、ワールドカップ代表からも外れたが、この14分間の作品でバスルームシーンに一瞬登場する。

  • ポップ界のレジェンドが新たな映像プロジェクトを発表

    ESPNによると、パーマーとペドロは公衆トイレのシーンに登場し、マドンナが小便器を使う選手たちの視線を釘付けにする。この14分間の短編『Confessions II』で、67歳の歌姫は新アルバムの曲を初披露した。

    2005年作『Confessions on a Dance Floor』の続編となる。チェルシーの2人は、ベネディクト・カンバーバッチ、ケイト・モス、サブリナ・カーペンターらとも共演している。

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  • joao pedro chelsea(C)Getty images

    トゥヘルとアンチェロッティ、W杯代表落選者を発表

    木曜日に始まるワールドカップにはチェルシーのチームメイト10人が出場するが、この2人の攻撃的選手は代表に選ばれなかった。イングランドのトゥヘル監督はパーマーを、ブラジルのアンチェロッティ監督はペドロをそれぞれ選外とした。

    ブラジル代表FWはブライトンから移籍後、公式戦50試合で20得点9アシストと個人として好結果を残した。それでも代表落ちした2人には思いがけない自由時間が生まれ、サッカー外の分野に挑戦する機会となった。結果として彼らは「ポップの女王」と共にエンターテインメント業界に足を踏み入れることになった。

  • ブルースは国内リーグで悔しいシーズンを送った

    パーマーはクラブワールドカップ制覇でシーズンをスタートしたが、プレミアリーグ10位で欧州カップ戦出場を逃した。怪我で34試合11得点にとどまった。

    一方、マドンナはロンドンのクラブに馴染みがある。2月にはトッテナム・ホットスパー・スタジアムで、スパーズアカデミーに所属する双子の娘ステラとエステレと共に観戦。2025年10月にはスタンフォード・ブリッジでチェルシーがリヴァプールに2-1で勝った試合も見ており、エステヴァオの終盤の決勝弾で西ロンドン勢が劇的な3ポイントを手にした。

  • Liverpool v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    チェルシーのスター選手たちの今後はどうなるのか？

    チェルシーは国内リーグの不振を挽回するため、重要なプレシーズンに臨む。パーマーとペドロはハリウッドの経験を活かし、すぐにトレーニングに集中しなければならない。映画デビューはファンに新鮮な楽しみを与えたが、2人は監督にアピールし、悔しい1年を払拭する大きなプレッシャーに直面している。