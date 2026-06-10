Getty/GOAL
翻訳者：
チェルシーのコール・パーマーとジョアン・ペドロが、マドンナの短編映画でトイレのシーンにサプライズ出演
ポップ界のレジェンドが新たな映像プロジェクトを発表
ESPNによると、パーマーとペドロは公衆トイレのシーンに登場し、マドンナが小便器を使う選手たちの視線を釘付けにする。この14分間の短編『Confessions II』で、67歳の歌姫は新アルバムの曲を初披露した。
2005年作『Confessions on a Dance Floor』の続編となる。チェルシーの2人は、ベネディクト・カンバーバッチ、ケイト・モス、サブリナ・カーペンターらとも共演している。
- (C)Getty images
トゥヘルとアンチェロッティ、W杯代表落選者を発表
木曜日に始まるワールドカップにはチェルシーのチームメイト10人が出場するが、この2人の攻撃的選手は代表に選ばれなかった。イングランドのトゥヘル監督はパーマーを、ブラジルのアンチェロッティ監督はペドロをそれぞれ選外とした。
ブラジル代表FWはブライトンから移籍後、公式戦50試合で20得点9アシストと個人として好結果を残した。それでも代表落ちした2人には思いがけない自由時間が生まれ、サッカー外の分野に挑戦する機会となった。結果として彼らは「ポップの女王」と共にエンターテインメント業界に足を踏み入れることになった。
ブルースは国内リーグで悔しいシーズンを送った
パーマーはクラブワールドカップ制覇でシーズンをスタートしたが、プレミアリーグ10位で欧州カップ戦出場を逃した。怪我で34試合11得点にとどまった。
一方、マドンナはロンドンのクラブに馴染みがある。2月にはトッテナム・ホットスパー・スタジアムで、スパーズアカデミーに所属する双子の娘ステラとエステレと共に観戦。2025年10月にはスタンフォード・ブリッジでチェルシーがリヴァプールに2-1で勝った試合も見ており、エステヴァオの終盤の決勝弾で西ロンドン勢が劇的な3ポイントを手にした。
- Getty Images Sport
チェルシーのスター選手たちの今後はどうなるのか？
チェルシーは国内リーグの不振を挽回するため、重要なプレシーズンに臨む。パーマーとペドロはハリウッドの経験を活かし、すぐにトレーニングに集中しなければならない。映画デビューはファンに新鮮な楽しみを与えたが、2人は監督にアピールし、悔しい1年を払拭する大きなプレッシャーに直面している。