ESPNによると、パーマーとペドロは公衆トイレのシーンに登場し、マドンナが小便器を使う選手たちの視線を釘付けにする。この14分間の短編『Confessions II』で、67歳の歌姫は新アルバムの曲を初披露した。

2005年作『Confessions on a Dance Floor』の続編となる。チェルシーの2人は、ベネディクト・カンバーバッチ、ケイト・モス、サブリナ・カーペンターらとも共演している。