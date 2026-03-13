チェルシーのキャプテン、リース・ジェームズが新たな長期契約を結んだことを受け、リアム・ローゼニオールは彼を「世界最高」と称賛した

技術的な才能以上に、ロゼニオールはジェームズの人柄こそが最も印象的な特徴だと強調した。「私が最も感銘を受けたのは、彼の謙虚さと人間性だ。なぜ彼がこれほどのキャリアを築いてきたのかが理解できる…… 私がここにいる限り、彼は私のリーダーであり続けるだろう」と監督は断言した。二人の協力関係を振り返り、ロゼニオールは次のように付け加えた。「彼とのこの2ヶ月半は、本当に充実した時間だった。彼がこのクラブで、願わくば大成功を収めるキャリアを築いていくことを期待している。」