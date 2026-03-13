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チェルシーのキャプテン、リース・ジェームズが新たな長期契約を結んだことを受け、リアム・ローゼニオールは彼を「世界最高」と称賛した
有望な若手選手から、将来のスター候補へ
ロゼニオール監督は、土曜日に控えたチェルシー対ニューカッスルのプレミアリーグ戦を前に、ジェームズと共に記者会見に臨み、このニュースに喜びを語った。 6歳でチェルシーのアカデミーに入団したジェームズは、下部組織を経てチームの真の顔となった。現在までに200試合以上に出場し、2021年のチャンピオンズリーグや2度のクラブワールドカップを含む5つの主要タイトルを獲得、さらに50回以上キャプテンを務めている。
- AFP
ローゼニオールの絶賛
試合前の会見で、ロゼニオールは主将を絶賛した。「そのポジションにおいて世界最高の選手を獲得できたので、笑顔が絶えません」と彼は語った。「彼はこの素晴らしいクラブを去る機会を何度も持っていたが、幸いなことに、彼は幼い頃からこのクラブで育ち、我々がここで行っていることに信念と自信を持っている。 この件については何度も話し合ってきた。彼が契約にサインし、私たちを信頼してくれたことは、非常に大きな一歩だ。」
ジェームズが世界トップクラスである理由は何か？
その大胆な主張について問われると、チェルシーの監督は、このサイドバックのパフォーマンスがすべてを物語っていると示唆した。ロゼニオールは笑いながらこう返した。「彼のプレーを見たことがあるなら、わざわざ説明する必要があるだろうか？」彼は、このキャプテンを際立たせている資質について詳しく語った。「彼は最高だ……様々なポジションをこなせるし、技術的にも優れていて、ゴールを決められるし、守備もできる。身体能力も高く、戦術的な理解力もある。」
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未来を担うリーダー
技術的な才能以上に、ロゼニオールはジェームズの人柄こそが最も印象的な特徴だと強調した。「私が最も感銘を受けたのは、彼の謙虚さと人間性だ。なぜ彼がこれほどのキャリアを築いてきたのかが理解できる…… 私がここにいる限り、彼は私のリーダーであり続けるだろう」と監督は断言した。二人の協力関係を振り返り、ロゼニオールは次のように付け加えた。「彼とのこの2ヶ月半は、本当に充実した時間だった。彼がこのクラブで、願わくば大成功を収めるキャリアを築いていくことを期待している。」
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