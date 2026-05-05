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チェルシーのエステヴァオ・ウィリアンは、ブラジル代表でワールドカップに出場するという夢をかけて、負傷リハビリのためパルメイラスに戻った。
チェルシー、サンパウロでのリハビリを監督
ブラジル代表選手は、チェルシーがマンチェスター・ユナイテッドに0-1で敗れた4月18日の試合で負傷し、戦線離脱している。
ESPNによると、回復を早めるため慣れ親しんだ環境を求める彼は、サンパウロのパルメイラスの施設で治療に当たる。
リハビリプログラムの主導権はチェルシーが保持し、クラブが派遣した医療スタッフが全過程を監督する。これにより、エステヴァンはプレミアリーグのクラブが定めるプロトコル通りに回復に専念できる。
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ワールドカップ出場が危ぶまれている
アンチェロッティ監督率いるセレソンで攻撃の要だった若手選手にとって、今回のけがは大きな痛手だ。
負傷前、エステヴァオは北米大会の最終メンバー入りが確実視され、アンチェロッティ監督も代表デビュー以来、彼の活躍を高く評価していた。
ブラジルは6月13日にモロッコとワールドカップ初戦を戦い、試合勘を取り戻す時間は限られる。
5度の優勝を誇るブラジルはグループCに入り、モロッコ、スコットランド、ハイチと対戦する。2002年以来の優勝を目指す。
スタンフォード・ブリッジでの一戦
昨夏パルメイラスからスタンフォード・ブリッジへ移籍したエステヴァオは、イングランドデビューシーズンで8得点をマークした。
公式戦36試合で8得点を挙げ、チェルシーが巨費を投じて獲得した価値を証明した。
しかしここ数週間は不安定なパフォーマンスが続くチームにとって、彼の不在は大きな損失だ。チェルシーの医療チームは、ハムストリング断裂が長期化しないよう、ブラジル人スタッフと連携。たとえ彼が今夏の代表戦に出場できなくても、完治を最優先している。
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国際的な実績
エステバオの台頭は彗星の如し。2024年9月のA代表デビュー後、11試合で5得点をマーク。その決定力はアンチェロッティ監督の期待通りだ。
現在、彼はワールドカップ出場へ時間との戦いにある。今後数週間のパルメイラス・アカデミーでの日々が極めて重要だ。