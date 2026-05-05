アンチェロッティ監督率いるセレソンで攻撃の要だった若手選手にとって、今回のけがは大きな痛手だ。

負傷前、エステヴァオは北米大会の最終メンバー入りが確実視され、アンチェロッティ監督も代表デビュー以来、彼の活躍を高く評価していた。

ブラジルは6月13日にモロッコとワールドカップ初戦を戦い、試合勘を取り戻す時間は限られる。

5度の優勝を誇るブラジルはグループCに入り、モロッコ、スコットランド、ハイチと対戦する。2002年以来の優勝を目指す。