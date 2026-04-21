チェルシーのウインガーが不調な中、リアム・ローゼニオールがアレハンドロ・ガルナチョの移籍報道に言及。

ブライトン戦を前にした記者会見で、ローゼニオール監督はガルナチョ売却報道について質問を受けた。監督は「まず情報源を知りたい。彼は21歳であり、良い状態なら特別な能力を持つ選手だ。私の仕事は彼をそのレベルに導くこと」と語り、出場機会は少ないながら、このウインガーの自信回復を最優先すると強調した。

ロゼニオール監督は「報道の出所を知りたい。どこからともなく噂は流れる。ガルナチョは21歳であり、調子が良ければ特別な才能を示す。私の仕事は彼がそのレベルに達するよう支援することだ」と語った。