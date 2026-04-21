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チェルシーのウインガーが不調な中、リアム・ローゼニオールがアレハンドロ・ガルナチョの移籍報道に言及。
ウインガーの将来は不透明だ
ガルナチョは昨夏4000万ポンドでマンチェスター・ユナイテッドから移籍したが、西ロンドンでのデビューシーズンは苦戦している。 プレミアリーグ22試合で1得点と結果が出ず、新戦力獲得の資金を確保するため放出されるという噂も。スポルティングCPのジョヴァニー・クエンダは7月加入予定で、エヴァートンのイリマン・ンディアエにも関心が寄せられている。チーム内でのガルナチョの立場は、ますます危うくなっている。
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ローゼニオール氏が公に支持を表明した
ブライトン戦を前にした記者会見で、ローゼニオール監督はガルナチョ売却報道について質問を受けた。監督は「まず情報源を知りたい。彼は21歳であり、良い状態なら特別な能力を持つ選手だ。私の仕事は彼をそのレベルに導くこと」と語り、出場機会は少ないながら、このウインガーの自信回復を最優先すると強調した。
ロゼニオール監督は「報道の出所を知りたい。どこからともなく噂は流れる。ガルナチョは21歳であり、調子が良ければ特別な才能を示す。私の仕事は彼がそのレベルに達するよう支援することだ」と語った。
長期取り組んでいるが、苦戦している。
ガルナチョはチェルシーで39試合に出場し、8ゴール4アシストを記録。彼は2032年6月まで長期契約を結んでいるが、不本意なシーズンを終えたクラブがチーム刷新を検討しているため、依然として大きなプレッシャーがかかっている。
- AFP
チャンピオンズリーグの争いが激化している
チェルシーは火曜、プレミアリーグ6位で5位リヴァプールに7点差をつけられ、アメックス・スタジアムへ遠征する。欧州大会追加枠でCL復帰の望みがあるため、ローゼニオール監督率いるチームは残り5試合で失速は許されない。波乱のシーズンを過ごすブルーズが欧州出場権を死守しようとする中、ガルナチョはシーガルズ戦で批判を黙らせるチャンスを狙う。