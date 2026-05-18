チェルシーのアレハンドロ・ガルナチョとジェイミー・ギッテンズ獲得について、ウェイン・ルーニーは「非常に奇妙だ」と疑問を呈した。

このデータはルーニーの主張を裏付ける。マドゥエケは移籍後、エミレーツ・スタジアムで輝き、アルテタ率いるチームをプレミアリーグ優勝圏内とチャンピオンズリーグ決勝へ導いた。一方、ギッテンズはスタンフォード・ブリッジで期待されたような攻撃的な活躍を見せられていない。

マドゥエケの穴埋めとして5200万ポンドで加入した彼は、27試合で1得点のみ。実績より将来性を取ったことで、トップチームのバランスが崩れ、前線に決定力不足が残ったと批判されている。



