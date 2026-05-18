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チェルシーのアレハンドロ・ガルナチョとジェイミー・ギッテンズ獲得について、ウェイン・ルーニーは「非常に奇妙だ」と疑問を呈した。
ルーニー、ブルーコの補強戦略に首をかしげる
トッド・ボーリーとベダッド・エグバリによる買収以降、チェルシーの経営陣は批判にさらされてきた。ルーニーは、戦力バランスが偏っていることが国内リーグでの不振の原因だと指摘した。自身のBBCポッドキャストで、彼はチェルシーが犠牲となりアーセナルが得をした特定のウインガーの移籍取引を例に挙げた。 「チェルシーは選手を何人か放出すべきだ。層が厚すぎる上に、不可解な補強を繰り返してきた」とルーニーは説明した。「マドゥエケをアーセナルに売却してギッテンズを獲得した件も、ガルナチョの加入も理解できない。不可解な補強がいくつかあった」
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マドゥエケとギッテンスのパラドックス
このデータはルーニーの主張を裏付ける。マドゥエケは移籍後、エミレーツ・スタジアムで輝き、アルテタ率いるチームをプレミアリーグ優勝圏内とチャンピオンズリーグ決勝へ導いた。一方、ギッテンズはスタンフォード・ブリッジで期待されたような攻撃的な活躍を見せられていない。
マドゥエケの穴埋めとして5200万ポンドで加入した彼は、27試合で1得点のみ。実績より将来性を取ったことで、トップチームのバランスが崩れ、前線に決定力不足が残ったと批判されている。
ガルナチョ、オールド・トラッフォード退団後に苦戦
ルーニーは、古巣から加入したガルナチョの獲得にも首を傾げる。ウェスト・ロンドン移籍に大きな期待が掛かったアルゼンチン代表だが、ブルーのユニフォームでは苦戦している。オールド・トラッフォードで見せた輝きを再現できず、チェルシーのプロジェクトに適任だったのか疑問の声も。
移籍金4000万ポンドの割にプレミアリーグでは1得点のみと低調で、ファンも不満を募らせる。ルーニーは「若手を導くベテランが必要だ。不要な選手は放出すべき」と主張する。
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シャビ・アロンソへの期待
チーム編成には批判もあるが、ルーニーはシャビ・アロンソの就任で将来に楽観的だ。スペイン人監督には4年契約と「マネージャー」の権限が与えられた。この責任拡大は、今夏にオーナーがアロンソの求める即戦力ベテラン補強に応える兆しだ。
ルーニーは、アロンソに補強方針を刷新する自由が与えられればチェルシーはイングランドサッカーの頂点に返り咲けると信じている。「アロンソがヘッドコーチではなく監督として発表された点が気に入っている」とルーニーは付け加えた。「彼らには才能ある選手たちがいる。だから、今夏の補強をうまく行えばタイトル争いに加われると思う。彼にはオーラがあるから、選手たちは彼の下でプレーしたいと思うだろう。」