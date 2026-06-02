AFP
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チェルシーのあるディフェンダーが意外にも「手放せない存在」とされ、シャビ・アロンソ監督のチームは「複数のオファー」を拒否している。
ブルース、移籍の打診を退ける
BBCによると、チェルシーは若手DFアチェアンポンへの複数オファーを拒否した。20歳のアカデミー出身選手は、スタンフォード・ブリッジで「手放せない選手」と公式に認められた。これにより、彼はFWジョアン・ペドロ、コール・パーマー、MFモイセス・カイセドと同じ保護カテゴリーに入った。
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取締役会が断固たる姿勢を表明
クラブ首脳陣は、このディフェンダーの去就について断固たる姿勢を示し、夏の移籍の可能性を封じた。保護対象選手ながら、アチェアンポンは今シーズンプレミアリーグ17試合（9試合は途中出場）に出場し、総出場時間は663分、得点は1点だった。クラブは彼の未熟ながら高い守備能力を、将来のかけがえのない資産とみなしている。
アロンソは保護対象の卒業生を引き継ぐ
アチェアンポンの成長は、プレミアリーグ10位、優勝したアーセナルに33ポイントの大差をつけられたチェルシーにとって数少ない明るい材料だ。このDFの今後を、リアム・ローゼニオール監督の後任アロンソが指導する。
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ライバル各チームがスタンフォード・ブリッジを注視している
アチェアンポンは2029年6月まで契約が残っており、移籍を希望しているかは不明だ。アーセナル、ニューカッスル、クリスタル・パレスが動向を注視し、ボーンマスも昨夏から関心を維持している。アロンソ監督はこれらのクラブの興味をかわし、次期移籍市場が閉じる前にチーム再構築のため、この有望なディフェンダーをプレシーズンに組み込む必要がある。