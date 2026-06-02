チェルシーのあるディフェンダーが意外にも「手放せない存在」とされ、シャビ・アロンソ監督のチームは「複数のオファー」を拒否している。

アチェアンポンは2029年6月まで契約が残っており、移籍を希望しているかは不明だ。アーセナル、ニューカッスル、クリスタル・パレスが動向を注視し、ボーンマスも昨夏から関心を維持している。アロンソ監督はこれらのクラブの興味をかわし、次期移籍市場が閉じる前にチーム再構築のため、この有望なディフェンダーをプレシーズンに組み込む必要がある。