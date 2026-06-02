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Adhe Makayasa

翻訳者：

チェルシーのあるディフェンダーが意外にも「手放せない存在」とされ、シャビ・アロンソ監督のチームは「複数のオファー」を拒否している。

移籍情報
ジョシュ・アチャンポン
シャビ・アロンソ
チェルシー
プレミアリーグ

チェルシーは、若手DFジョシュ・アチェアンポンに「エリート」待遇を与えたため、複数クラブからの正式オファーを拒否した。20歳のアカデミー出身で、クラブは「絶対に手放さない」としており、プレミアリーグのライバルが注目する中でも西ロンドンでの長期将来は守られている。

  • ブルース、移籍の打診を退ける

    BBCによると、チェルシーは若手DFアチェアンポンへの複数オファーを拒否した。20歳のアカデミー出身選手は、スタンフォード・ブリッジで「手放せない選手」と公式に認められた。これにより、彼はFWジョアン・ペドロ、コール・パーマー、MFモイセス・カイセドと同じ保護カテゴリーに入った。

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  • Acheampong(C)Getty images

    取締役会が断固たる姿勢を表明

    クラブ首脳陣は、このディフェンダーの去就について断固たる姿勢を示し、夏の移籍の可能性を封じた。保護対象選手ながら、アチェアンポンは今シーズンプレミアリーグ17試合（9試合は途中出場）に出場し、総出場時間は663分、得点は1点だった。クラブは彼の未熟ながら高い守備能力を、将来のかけがえのない資産とみなしている。

  • アロンソは保護対象の卒業生を引き継ぐ

    アチェアンポンの成長は、プレミアリーグ10位、優勝したアーセナルに33ポイントの大差をつけられたチェルシーにとって数少ない明るい材料だ。このDFの今後を、リアム・ローゼニオール監督の後任アロンソが指導する。

  • Atalanta BC v Chelsea FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport

    ライバル各チームがスタンフォード・ブリッジを注視している

    アチェアンポンは2029年6月まで契約が残っており、移籍を希望しているかは不明だ。アーセナル、ニューカッスル、クリスタル・パレスが動向を注視し、ボーンマスも昨夏から関心を維持している。アロンソ監督はこれらのクラブの興味をかわし、次期移籍市場が閉じる前にチーム再構築のため、この有望なディフェンダーをプレシーズンに組み込む必要がある。