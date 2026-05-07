チェルシーに負傷者続出。ロバート・サンチェスはリヴァプール戦を欠場。カルム・マクファーレンが主将6人の離脱を明かした。

ブルーズは土曜正午、マージーサイドでの試合で正GKサンチェスを欠く。先日のホームでのノッティンガム・フォレスト戦（1-3敗戦）でモーガン・ギブス＝ホワイトと頭部を衝突、途中交代した。サンチェスは今週コバムで縫合と検査を受けたが、脳震盪プロトコルにより復帰許可は出ていない。

暫定監督のマクファーレンは会見で「ロブ（サンチェス）もノッティンガム・フォレスト戦の怪我で出場できない」と欠場を表明した。代わりに、負傷から回復し直近で試合登録に復帰したフィリップ・ヨルゲンセンがゴールを守る見込みだ。