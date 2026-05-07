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チェルシーに負傷者続出。ロバート・サンチェスはリヴァプール戦を欠場。カルム・マクファーレンが主将6人の離脱を明かした。
サンチェス、脳震盪プロトコルで欠場
ブルーズは土曜正午、マージーサイドでの試合で正GKサンチェスを欠く。先日のホームでのノッティンガム・フォレスト戦（1-3敗戦）でモーガン・ギブス＝ホワイトと頭部を衝突、途中交代した。サンチェスは今週コバムで縫合と検査を受けたが、脳震盪プロトコルにより復帰許可は出ていない。
暫定監督のマクファーレンは会見で「ロブ（サンチェス）もノッティンガム・フォレスト戦の怪我で出場できない」と欠場を表明した。代わりに、負傷から回復し直近で試合登録に復帰したフィリップ・ヨルゲンセンがゴールを守る見込みだ。
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アンフィールド遠征では攻撃の選択肢が限られる
前線では依然として負傷者が相次ぐ。ウイングのペドロ・ネトとアレハンドロ・ガルナチョは、リヴァプール戦への出場が困難だ。2人はフォレスト戦前の練習で負傷し、攻撃陣の補強に間に合わなかった。得点力が不足する今、彼らの不在はチェルシーにとって速度と創造性の大きな損失となる。
マクファーレン監督は「ネトとガルナチョは軽傷でリヴァプール戦の出場は難しい」と記者団に明かした。これにより、エステヴァオ・ウィリアンやジェイミー・ギッテンズが長期離脱中のチームは、暫定監督の選手起用オプションがさらに制限された。
若手選手のジェシー・デリーが今季絶望となった。
クラブは若手ジェシー・デリーの負傷について報告した。ノッティンガム・フォレスト戦でプレミアリーグ初フル出場を果たしたが、頭部を負傷し担架で運ばれ病院へ。診断は良好ながら今季の出場は難しい。
マクファーレン監督は「事故当日の夜にジェシーの父親（ショーン・デリー）と、昨日も家族と話をした。状況は良好だ。詳細な事情については詳しくないが、初期の兆候は前向きなものだ。彼が健康であれば、それこそが本当に重要なことだ。今シーズン終了までは、彼は戦列に戻れないだろう」と語った。
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守備の二人がチームに大きな活力をもたらした
負傷者が相次ぐ中、リース・ジェームズとリーヴィ・コルウィルがようやく戦列復帰へ光明が見えてきた。2人のディフェンダーは今週フルトレーニングを消化し、アンフィールドでの出場が期待される。ジェームズは3月中旬のニューカッスル戦以来の出場となり、コルウィルは夏の膝の怪我から復帰を目指す。
マクファーレン監督は「数人が戻ってくる。レヴィとリースは今週フルでトレーニングを行い、手応えがある。明日もフルでやる予定だ」と語った。6連敗中で守備が崩れているチェルシーにとって、2人の復帰は大きな朗報だ。