『Sky Sports』の記者ジェームズ・サバンドラによると、ペドロは火曜日の練習の公開部分を欠席した。ブラジル人FWは今季のチェルシーで際立った活躍を見せており、わずか5試合の出場で3得点3アシストを記録している。直近では土曜午後のハル・シティ戦で終盤に貴重な同点弾を決め、チェルシーに勝ち点1をもたらしていた。

ペドロに加え、クラブキャプテンのリース・ジェームズと主力MFモイセス・カイセドも全体練習のグループには姿を見せなかった。ジェームズは今季、セントラルミッドフィールドの役割で存在感を放っており、チェルシーのリーグ戦4試合のうち3試合でフル出場している。イングランド人のジェームズは週末のハル・シティ戦の引き分けを問題なく終えたように見えていただけに、この突然の不在はクラブにとって大きな懸念材料となっている。



