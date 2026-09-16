Getty Images Sport
翻訳者：
チェルシーに痛手、3人が負傷離脱！ ジョアン・ペドロと他2選手がブレントフォード戦を前に練習欠席でシャビ・アロンソ監督に不安広がる
コブハムでの練習に主力3選手が不在
『Sky Sports』の記者ジェームズ・サバンドラによると、ペドロは火曜日の練習の公開部分を欠席した。ブラジル人FWは今季のチェルシーで際立った活躍を見せており、わずか5試合の出場で3得点3アシストを記録している。直近では土曜午後のハル・シティ戦で終盤に貴重な同点弾を決め、チェルシーに勝ち点1をもたらしていた。
ペドロに加え、クラブキャプテンのリース・ジェームズと主力MFモイセス・カイセドも全体練習のグループには姿を見せなかった。ジェームズは今季、セントラルミッドフィールドの役割で存在感を放っており、チェルシーのリーグ戦4試合のうち3試合でフル出場している。イングランド人のジェームズは週末のハル・シティ戦の引き分けを問題なく終えたように見えていただけに、この突然の不在はクラブにとって大きな懸念材料となっている。
- Crystal Pix
アロンソ、カイセド復帰に慎重姿勢
ペドロとジェームズの突然の欠場は即座に警戒感を高めるものだが、アロンソはハル戦を前に、カイセドが抱える継続的なコンディション面の問題についてすでに言及していた。エクアドル代表は、もどかしい離脱の連続に見舞われ、今季はまだ先発出場を果たしていない。
金曜日の一戦で復帰する可能性について先週語った際、チェルシー指揮官は細心の注意を払う考えを強調していた。「まだだ。ブレントフォード戦でどうなるか見てみる」と、アロンソは試合前記者会見で説明した。
さらに、24歳MFをこれ以上の身体的ダメージから守る必要性も強調した。「彼に関してリスクを負う段階ではない。まだだ。まだその時ではない」と指揮官は付け加えた。
中盤のジレンマとデビューによる後押し
カイセドの今季は、長引く身体的な問題によって出遅れている。フラムとの開幕週末の一戦を欠場した後、ブライトンとの劇的な4-3の勝利では14分間だけ途中出場を果たしたが、その後に負傷が再発。この離脱により、その後のアーセナル戦とリーズ戦も欠場した。
しかし、火曜日のトレーニングではチェルシーにとって明るい材料もあった。今夏加入したマルコ・パレストラとジョーダン・ヘンダーソンは、ともに全体練習にフル参加。2人はウェストロンドンのクラブで待望されるデビューに向けて、急速に近づいている。
- Getty Images Sport
Gテック・スタジアムでの金曜ナイトゲーム
チェルシーは金曜の夕方、キース・アンドリュース率いるブレントフォードとのアウェー戦に臨む。何としても勝利の感覚を取り戻したい一戦だ。重要な3人を欠く可能性がある中、アロンソは厳しいアウェーゲームが予想されるこの試合で、今夏の新戦力と控え組の奮起を必要としている。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。