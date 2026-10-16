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チェルシーに痛手！主将リース・ジェームズ、膝を新たに負傷し手術。度重なる負傷に苦しむ
チェルシー主将にさらなる痛手
26歳のサイドバックは、最近スタンフォード・ブリッジで行われたボーンマス戦での5-1の大勝をピッチの外から見守ることを余儀なくされた。練習中に打撲を負ったこのDFをメディカルスタッフが診察し、問題を解決するには手術が避けられないと最終的に判断した。
軽度の手術は成功し、イングランド代表DFはすでにコブハムでリハビリを始めている。回復までの明確な期間は設定されていないが、万全の状態での復帰を目指し、クラブのメディカルチームによる綿密な管理の下でリハビリを続ける。
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チェルシー、手術の詳細を確認
チェルシーは公式声明を発表し、主将の状態を明らかにした。初期検査の結果、手術が必要になったと説明している。また、DFが問題を報告してから取った対応についても詳述した。
声明には「主将リース・ジェームズは膝の軽度の手術を受け、無事に終了した。26歳のジェームズは、練習中に負ったけがの検査が行われていたため、土曜日にスタンフォード・ブリッジで行われたボーンマス戦（5-1で勝利）を欠場した。検査の結果、手術が必要であることが確認された」と記されている。
チェルシーは復帰に向けて支援する姿勢を改めて示し、「リースはすでに回復に向けた取り組みを始めており、リハビリ期間中はコブハムでクラブのメディカル部門によるサポートを受ける。チェルシーの全員がリースの一日も早い回復を願い、復帰に向けて支えていく」と付け加えた。
繰り返される苛立ち
今回の手術も、近年コンディション面で苦しんできたこのDFの厳しい負傷歴に加わることになった。代表ウィーク前には別のケガでブレントフォードに0-3で敗れた試合を欠場し、その影響でトーマス・トゥヘル監督率いるイングランド代表のメンバー入りも逃していた。
ジェームズはボーンマス戦を前に一度は短時間練習に復帰し、間もなく試合に戻れるとの期待が高まっていた。しかし、シャビ・アロンソ監督は、このDFがすぐに違和感を覚えたと明かした。
「本人は何かを感じたようだが、その日の午後遅くに検査を行ったところ、」とアロンソ監督は説明した。「膝に少し問題があった。どれくらいかかるか確認する必要がある。週ごとに状態を評価していく」
- Craig Mercer
エヴァートン戦という試練が迫る
チェルシーは、影響力のある主将を欠いたまま、目先のプレミアリーグの日程を乗り切らなければならない。まずは土曜日、ヒル・ディキンソン・スタジアムでエヴァートンとの難しいアウェー戦に臨む。
ジェームズの復帰時期が未定となる中、アロンソはボーンマス戦の快勝で得た勢いを維持するため、右サイドで別の選択肢を頼る必要がある。チェルシーとしては、メディカル部門がジェームズの状態を慎重に管理し、さらなる悪化を防ぐことを願っている。
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