チェルシーは公式声明を発表し、主将の状態を明らかにした。初期検査の結果、手術が必要になったと説明している。また、DFが問題を報告してから取った対応についても詳述した。

声明には「主将リース・ジェームズは膝の軽度の手術を受け、無事に終了した。26歳のジェームズは、練習中に負ったけがの検査が行われていたため、土曜日にスタンフォード・ブリッジで行われたボーンマス戦（5-1で勝利）を欠場した。検査の結果、手術が必要であることが確認された」と記されている。

チェルシーは復帰に向けて支援する姿勢を改めて示し、「リースはすでに回復に向けた取り組みを始めており、リハビリ期間中はコブハムでクラブのメディカル部門によるサポートを受ける。チェルシーの全員がリースの一日も早い回復を願い、復帰に向けて支えていく」と付け加えた。



