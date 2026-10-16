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ライブ
Chelsea v Leeds United - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport
Muhammad Zaki
翻訳者：

チェルシーに痛手！主将リース・ジェームズ、膝を新たに負傷し手術。度重なる負傷に苦しむ

リース・ジェームズ
チェルシー
プレミアリーグ
チェルシー 対 ボーンマス
エヴァートン
エヴァートン 対 チェルシー

チェルシーの主将リース・ジェームズが、膝の問題に対処する手術を受けたとクラブが発表した。今季も再び離脱を余儀なくされている。ここ数年、コンディションの問題に悩まされ続けているイングランド代表DFは、コブハムでの練習中に問題が生じ、先日のプレミアリーグ、ボーンマス戦での勝利を欠場していた。

  • チェルシー主将にさらなる痛手

    26歳のサイドバックは、最近スタンフォード・ブリッジで行われたボーンマス戦での5-1の大勝をピッチの外から見守ることを余儀なくされた。練習中に打撲を負ったこのDFをメディカルスタッフが診察し、問題を解決するには手術が避けられないと最終的に判断した。

    軽度の手術は成功し、イングランド代表DFはすでにコブハムでリハビリを始めている。回復までの明確な期間は設定されていないが、万全の状態での復帰を目指し、クラブのメディカルチームによる綿密な管理の下でリハビリを続ける。


  • Arsenal FC v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    チェルシー、手術の詳細を確認

    チェルシーは公式声明を発表し、主将の状態を明らかにした。初期検査の結果、手術が必要になったと説明している。また、DFが問題を報告してから取った対応についても詳述した。

    声明には「主将リース・ジェームズは膝の軽度の手術を受け、無事に終了した。26歳のジェームズは、練習中に負ったけがの検査が行われていたため、土曜日にスタンフォード・ブリッジで行われたボーンマス戦（5-1で勝利）を欠場した。検査の結果、手術が必要であることが確認された」と記されている。

    チェルシーは復帰に向けて支援する姿勢を改めて示し、「リースはすでに回復に向けた取り組みを始めており、リハビリ期間中はコブハムでクラブのメディカル部門によるサポートを受ける。チェルシーの全員がリースの一日も早い回復を願い、復帰に向けて支えていく」と付け加えた。


  • 繰り返される苛立ち

    今回の手術も、近年コンディション面で苦しんできたこのDFの厳しい負傷歴に加わることになった。代表ウィーク前には別のケガでブレントフォードに0-3で敗れた試合を欠場し、その影響でトーマス・トゥヘル監督率いるイングランド代表のメンバー入りも逃していた。

    ジェームズはボーンマス戦を前に一度は短時間練習に復帰し、間もなく試合に戻れるとの期待が高まっていた。しかし、シャビ・アロンソ監督は、このDFがすぐに違和感を覚えたと明かした。

    「本人は何かを感じたようだが、その日の午後遅くに検査を行ったところ、」とアロンソ監督は説明した。「膝に少し問題があった。どれくらいかかるか確認する必要がある。週ごとに状態を評価していく」


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  • imago-sport-1084318440.jpgCraig Mercer

    エヴァートン戦という試練が迫る

    チェルシーは、影響力のある主将を欠いたまま、目先のプレミアリーグの日程を乗り切らなければならない。まずは土曜日、ヒル・ディキンソン・スタジアムでエヴァートンとの難しいアウェー戦に臨む。

    ジェームズの復帰時期が未定となる中、アロンソはボーンマス戦の快勝で得た勢いを維持するため、右サイドで別の選択肢を頼る必要がある。チェルシーとしては、メディカル部門がジェームズの状態を慎重に管理し、さらなる悪化を防ぐことを願っている。

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