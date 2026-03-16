チェルシーに二重の打撃！ 調査の結果、FAがプレミアリーグの例に倣う方針を示したため、ブルーズは規則違反により再び巨額の罰金を科される見通しだ

この不正行為には、エデン・アザール、ウィリアン、ラミレス、ダビド・ルイス、アンドレ・シュールレ、ネマニャ・マティッチ、サミュエル・エトーなど、スタンフォード・ブリッジに加入した複数のスター選手が関与している。また、元サッカー部門ディレクターのフランク・アルネセンと、身元が特定されていない3人の選手に関する支払いについても精査が行われた。 プレミアリーグは次のように確認した。「プレミアリーグの調査の結果、2011年から2018年にかけて、クラブに関連する第三者から選手、未登録の代理人、その他の第三者に対して、非公開の支払いがなされていたことが判明した。」これらの資金はチェルシーの利益となるものであり、サッカーの規制当局に申告されるべきであった。