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チェルシーに二重の打撃！ 調査の結果、FAがプレミアリーグの例に倣う方針を示したため、ブルーズは規則違反により再び巨額の罰金を科される見通しだ
プレミアリーグ史上最高額の制裁金
英紙『タイムズ』によると、イングランドサッカー協会（FA）はチェルシーの過去の行為に関する調査をほぼ終え、数百万ポンド規模の罰金を科す準備を進めている。 この動きは、月曜日にチェルシーがプレミアリーグから1,075万ポンドの罰金を科されたことを受けて浮上したものだ。この金額は、同リーグ史上最大規模の罰金となる。これは、アブラモビッチ氏がクラブを所有していた2011年から2018年にかけて、未登録の代理人、選手、その他の第三者に対して行われた非公開の支払いが原因である。FAには勝ち点剥奪の権限もあるが、金銭的な制裁が下される可能性が最も高いとみられている。
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注目を集める移籍が注目されている
この不正行為には、エデン・アザール、ウィリアン、ラミレス、ダビド・ルイス、アンドレ・シュールレ、ネマニャ・マティッチ、サミュエル・エトーなど、スタンフォード・ブリッジに加入した複数のスター選手が関与している。また、元サッカー部門ディレクターのフランク・アルネセンと、身元が特定されていない3人の選手に関する支払いについても精査が行われた。 プレミアリーグは次のように確認した。「プレミアリーグの調査の結果、2011年から2018年にかけて、クラブに関連する第三者から選手、未登録の代理人、その他の第三者に対して、非公開の支払いがなされていたことが判明した。」これらの資金はチェルシーの利益となるものであり、サッカーの規制当局に申告されるべきであった。
所有権の透明性とリスク軽減
こうした過去の違反行為の重大さにもかかわらず、クラブの現在の経営陣はその透明性が高く評価されている。トッド・ボーリー氏とクリアレイク・キャピタルが率いる「ブルーコ」コンソーシアムは、2022年の買収プロセス中に不整合を発見すると直ちに自主的に報告した。 プレミアリーグは、「クラブによる積極的な自主申告、違反の認容、そして調査全般にわたる並外れた協力姿勢が、重要な酌量すべき事情として作用した」と指摘した。さらに、当局は、仮にこれらの支払いが当時適切に申告されていたとしても、チェルシーが当該シーズンにおいて収益性・持続可能性規則（PSR）に違反することはなかったであろうという点について、納得を示した。
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アカデミーの制限とFAの告発
1,075万ポンドの罰金に加え、プレミアリーグは、他のイングランドのクラブに登録されていたアカデミー選手の登録について、即座に9ヶ月間の制限を課したほか、別のアカデミー調査の結果、75万ポンドの罰金を科した。チェルシーは、リーグの調査について「本件が解決したことを喜ばしく思う」と述べた。しかし、クラブの苦境はまだ終わっていない。 昨年9月、FA（イングランドサッカー協会）は、チェルシーが規定違反により74件の告発を受けたと発表した。FAが最終判断を下す中、チェルシーはこれまでの協力姿勢が、今回も厳しい競技上の制裁を回避する助けとなることを期待している。
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