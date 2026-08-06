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チェルシーにリヴァプール元GKの獲得を求める声 シェイ・ギヴンはロベルト・サンチェスの「血が上った」ようなミスを痛烈批判
ギブンは、解決策としてケレハーを指名。
ギヴンは、ブレントフォードのGKクィービーン・ケレハーが今夏チェルシー、もしくはニューカッスルにとって流れを変える補強になり得ると考えている。アイルランド人のギヴンは、ケレハーの最近のパフォーマンスに感銘を受けており、守護神として不動の地位を担う準備ができているとみている。
最新のサッカーオッズを提供する『BOYLE Sports』に対し、ギヴンは次のように語った。「今夏、チェルシーやニューカッスルがケレハー獲得に動く可能性はあるだろうか？ 可能性はある。リヴァプール次第だし、他クラブに獲得されるのを防ぐために、自分たちで彼と契約するための何らかの条項を行使できるかどうかにもよる」
アンフィールドのGK事情は依然として流動的だが、アリソンは今なお確固たる正GKの座を維持している。ギヴンはこう指摘した。「多くはアリソン次第になる。というのも、アリソンが今後2シーズン残るのであれば、現時点でケレハーを呼び戻すことはしないだろうからだ。私は今のニューカッスルにケラーはとても合うと思う。チェルシーにも合うと思うよ。チェルシーは補強に動いていないことが少し意外なクラブだ。ロベルト・サンチェスを評価している私が言うのだからね」
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高くつくミスで批判にさらされるサンチェス
サンチェスの才能を認めつつも、ギヴンはこのスペイン人GKが注目を集めるミスを犯しがちな点にいら立ちを示した。
「昨季は彼をかなり擁護してきたが、彼は自分が犯すいくつかのミスで、同じ過ちを何度も繰り返している」とギヴンは付け加えた。「信じられないようなセーブを見せて、この選手こそ本物だと思わせることもある。だがその一方で、ペナルティーエリア際で突然血が上って、誰かを真っ二つにするような突っ込みをしてしまうんだ」
2018年以降、さまざまな選択肢に多額の資金を投じてきたチェルシーにとって、長年のGK問題を解決するプレッシャーは高まっている。ギヴンは、変化を起こすべき時は今だと強く主張している。彼は続けた。「新しいGKの獲得はこの夏のチェルシーで起こり得ることだと感じている。もしそれがケレハーでないとしても、別の誰かかもしれない。ただ、彼らがこの移籍市場で強化しなければならないポジションはそこなんだ。次の移籍市場ではなく、今だ。
「シャビ・アロンソは今すでに就任していて、ロベルト・サンチェスをもう十分見たのかもしれない。そこは分からない。ただ、ニューカッスルとチェルシーはいずれもそのポジションの強化を望んでいると私は確信しているし、ケレハーはそのどちらにとっても良い補強になるだろう」
ケレハー対ママルダシュヴィリ論争
リヴァプールはすでにジョージア代表GKジョルジ・ママルダシュヴィリの獲得を決めているが、ギヴンはそれでも、彼がケレハーより優れた将来性を持つとは確信していない。両者の争いについて、ギヴンは次のように語った。「ママルダシュヴィリは大きな評判とともにリヴァプールにやって来たし、ここまではまずまずやっている。しかし、アリソンの後を継ぐ将来の正守護神になるかと言われると、私はまだ確信できない。ブレントフォードでナンバーワンになれることを証明しているし、リヴァプールのことも隅々まで分かっているのだから、私は今、ケレハーについてさらに確信を深めている。
「彼がクラブに戻ってこられることに疑いの余地はない。私がケレハーの好きなところは、彼のあらゆるプレーに本物の落ち着きがあることだ。何事にも動じたり、浮き足立ったりしているようにはまったく見えない。世界最高レベルのセーブをしても、何もなかったかのように立ち上がり、すぐにコーナーに備えてDF陣を整え始めることができる」
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将来的な発展と成長
ギヴンによれば、ケレハーはブレントフォードでのパフォーマンスによって、トップレベルのサッカーにおけるプレッシャーに対応できることを示している。
「彼は今後も選手として成長し続けると思う。少なくともあと1シーズンはブレントフォードに残ってほしい。それは彼にとって悪いことではない」と、元ニューカッスルのGKは語った。「彼は毎週コンスタントにプレーするのに必要なものを備えていることを、みんなに証明している。しかもそれは、ベンチに座りながら時折チームに入るのとはまた違う種類のプレッシャーを伴うものだ」
ギヴンは最後にこう締めくくった。「彼はすでにピッチ外でも、ジムやトレーニングで別の部分に取り組んでいる。上半身の強さを高めて、向上し、より良くなるためだし、実際そうなるだろう。クィービーンの将来にはポジティブなことしか見えない」。チェルシーが正GKにさらなる安定感と「血が上った」ような場面の減少を求める中、順位を上げようとする同クラブにとって、ケレハーはますます魅力的な選択肢となっている。
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