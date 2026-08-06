サンチェスの才能を認めつつも、ギヴンはこのスペイン人GKが注目を集めるミスを犯しがちな点にいら立ちを示した。

「昨季は彼をかなり擁護してきたが、彼は自分が犯すいくつかのミスで、同じ過ちを何度も繰り返している」とギヴンは付け加えた。「信じられないようなセーブを見せて、この選手こそ本物だと思わせることもある。だがその一方で、ペナルティーエリア際で突然血が上って、誰かを真っ二つにするような突っ込みをしてしまうんだ」

2018年以降、さまざまな選択肢に多額の資金を投じてきたチェルシーにとって、長年のGK問題を解決するプレッシャーは高まっている。ギヴンは、変化を起こすべき時は今だと強く主張している。彼は続けた。「新しいGKの獲得はこの夏のチェルシーで起こり得ることだと感じている。もしそれがケレハーでないとしても、別の誰かかもしれない。ただ、彼らがこの移籍市場で強化しなければならないポジションはそこなんだ。次の移籍市場ではなく、今だ。

「シャビ・アロンソは今すでに就任していて、ロベルト・サンチェスをもう十分見たのかもしれない。そこは分からない。ただ、ニューカッスルとチェルシーはいずれもそのポジションの強化を望んでいると私は確信しているし、ケレハーはそのどちらにとっても良い補強になるだろう」