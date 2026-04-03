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チェルシーにまた処分が下るのか？！エンツォ・フェルナンデスが同様の発言で処分を受けたことを受け、モイセス・カイセドがレアル・マドリード移籍の可能性について語る
カイセドは可能性を残している
『AS』紙のインタビューで、カイセドはベルナベウで「白のユニフォームを着ている自分を想像できるか」と直接尋ねられた。このエクアドル人MFは依然としてスタンフォード・ブリッジにおけるチームの重要な柱ではあるが、彼の回答からは、キャリアの後半にスペインの首都への移籍を否定していないことがうかがえた。
報道によると笑顔で語ったカイセドは、次のように述べた。「サッカーの世界では何が起こるか分からないでしょう？今はチェルシーと契約しています。正直なところ、他のクラブのことやロンドンを離れることについては考えていませんでしたが、まあ、結局のところ、サッカーの世界では何が起こるか分からないものです。私が望むのは、ただ楽しむことだけです。契約はありますが、神様が許す限りプレーし続けたいと思っています。その後は、どうなるか見てみましょう。 契約はあるが、将来がどうなるかは分からない。どんなサプライズが待っているか見てみよう。
「チェルシーは素晴らしいクラブだ。加入以来、本当に多くの助けをもらっている。在籍している限り、毎試合でその恩返しをしたい。まあ、時が答えを出してくれるだろう。」
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フェルナンデス判例
フェルナンデスに対する最近の内部処分を考慮すると、カイセドの発言のタイミングはとりわけ微妙なものだ。アルゼンチン代表でワールドカップ優勝経験を持つ同選手は、レアル・マドリードへの移籍の可能性について言及したことを受け、クラブから処分を受けた。チェルシーの幹部は、これを現体制下で確立されつつあるクラブの文化に対する違反とみなしたのだ。
リアム・ローゼニオール監督は、フェルナンデスがラ・リーガの強豪クラブへの移籍を公にほのめかしたことを受け、今後の2試合の登録メンバーから外すことを明らかにした。この決定は、クラブと長期契約を結んでいるにもかかわらず他クラブへの移籍を希望する選手に対する、チェルシーの強硬な姿勢に大きな変化が生じたことを示している。
ローゼニオール氏が強硬な姿勢を説明する
フェルナンデスに関する状況について、ロゼニオール監督はなぜ一線を画さなければならなかったのかについて明確に語った。「1時間前にエンツォと話をした。サッカークラブとして、そしてそのプロセスの一員である私として、我々は決断を下した。彼は明日の試合には出場できず、日曜日のマンチェスター・シティ戦にも出場できない」と、監督は記者会見で説明した。
ロゼニオール監督は続けてこう述べた。「エンツォにとって、このような形で発言するのは残念なことだろう。エンツォについて言えるのは、彼の人柄や人間性に関して、私は彼に対して悪いことは何も言えないということだ。しかし、我々のクラブ文化や築き上げようとしているものという観点から、一線を越えてしまったと思う。そのため、処分を下さざるを得ず、それが我々の下した決断だ」
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チェルシーの選手登録状況に関する最新情報
中盤の2人を巡る規律上の問題に加え、ロゼニオール監督は、重要な試合が続く中、他の数名の主力選手のコンディションについて最新情報を伝えた。マルク・ククレジャも、前監督のエンツォ・マレスカがクラブを去るべきではなかったこと、そしてバルセロナへの復帰オファーを断るのは難しいだろうと示唆した最近の発言について質問を受けたが、フェルナンデスとは異なり、彼は引き続き起用可能と見られている。
怪我の状況については、土曜日のポート・ヴェイルとのFAカップ戦を控えたブルーズのサポーターにとって、朗報と懸念が混在する内容となった。ロゼニオールは次のように語った。「[リース・ジェームズ]は順調に回復しているが、まだ出場できる状態ではない。 トレヴォー［チャロバ］も本当に順調に回復している。レヴィ［コルウィル］については、フルトレーニングに復帰できたのは非常に喜ばしいが、あと数週間はかかるだろう。彼は必要な条件を満たす必要がある。しかし、チーム全体としてはかなりフレッシュな状態だ。エステヴァオやジェイミー・ギッテンズも戻ってきた。今後の連戦に向けて、これは非常に前向きな材料だ。」