チェルシーにまた処分が下るのか？！エンツォ・フェルナンデスが同様の発言で処分を受けたことを受け、モイセス・カイセドがレアル・マドリード移籍の可能性について語る

『AS』紙のインタビューで、カイセドはベルナベウで「白のユニフォームを着ている自分を想像できるか」と直接尋ねられた。このエクアドル人MFは依然としてスタンフォード・ブリッジにおけるチームの重要な柱ではあるが、彼の回答からは、キャリアの後半にスペインの首都への移籍を否定していないことがうかがえた。

報道によると笑顔で語ったカイセドは、次のように述べた。「サッカーの世界では何が起こるか分からないでしょう？今はチェルシーと契約しています。正直なところ、他のクラブのことやロンドンを離れることについては考えていませんでしたが、まあ、結局のところ、サッカーの世界では何が起こるか分からないものです。私が望むのは、ただ楽しむことだけです。契約はありますが、神様が許す限りプレーし続けたいと思っています。その後は、どうなるか見てみましょう。 契約はあるが、将来がどうなるかは分からない。どんなサプライズが待っているか見てみよう。

「チェルシーは素晴らしいクラブだ。加入以来、本当に多くの助けをもらっている。在籍している限り、毎試合でその恩返しをしたい。まあ、時が答えを出してくれるだろう。」