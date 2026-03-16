チェルシーにさらなる打撃！リース・ジェームズが新たな負傷を負い、長期離脱が濃厚

ジェームズは2020年以降、これまでに計10回の異なるハムストリングの負傷を負っている。この右サイドバックは、プロキャリアを通じて、怪我やコンディション不良により、すでに計136試合を欠場している。

チェルシーとジェームズは、彼が特に怪我をしやすいことを懸念し、ここ数シーズン、選手の負担を軽減するために尽力してきた。今回の怪我に先立ち、2025-26シーズンにおいて彼が欠場したのはわずか5試合のみであった。

今シーズン、怪我に見舞われたチェルシーの選手はジェームズだけではない。攻撃的ミッドフィールダーのコール・パーマーも、様々な問題により複数の試合を欠場せざるを得なかった。パーマーは、2024年の国際大会、そして昨夏のクラブワールドカップに出場したため、2023年以来、オフシーズンを十分に休養できていない数人の「ブルーズ」のスター選手の一人である。