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チェルシーにさらなる打撃！リース・ジェームズが新たな負傷を負い、長期離脱が濃厚
ジェームズのシーズンは筋肉の故障により中断された
『The Athletic』が最初に報じたところによると、ジェームズは土曜日にスタンフォード・ブリッジで行われたニューカッスル・ユナイテッド戦（0-1で敗戦）でフル出場を果たしたにもかかわらず、再びハムストリングに不調を訴えている。また、先週水曜日のパリ・サンジェルマンとのチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦第1戦（2-5で敗戦）でもフル出場していた。ジェームズは第2戦を控えた月曜日の公開練習を欠席した。
『The Athletic』はジェームズが「数週間」欠場すると報じているが、『RMC Sport』は、この怪我により彼が2ヶ月間戦線離脱する可能性が高いと伝えている。リアム・ローゼニオール監督は月曜日遅くに行われる記者会見でジェームズの状況について最新情報を発表する予定であり、トーマス・トゥヘル監督も金曜日の記者会見で、このニュースに対する失望を語るものとみられる。
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ジェームズにとって10度目となるハムストリングの負傷
ジェームズは2020年以降、これまでに計10回の異なるハムストリングの負傷を負っている。この右サイドバックは、プロキャリアを通じて、怪我やコンディション不良により、すでに計136試合を欠場している。
チェルシーとジェームズは、彼が特に怪我をしやすいことを懸念し、ここ数シーズン、選手の負担を軽減するために尽力してきた。今回の怪我に先立ち、2025-26シーズンにおいて彼が欠場したのはわずか5試合のみであった。
今シーズン、怪我に見舞われたチェルシーの選手はジェームズだけではない。攻撃的ミッドフィールダーのコール・パーマーも、様々な問題により複数の試合を欠場せざるを得なかった。パーマーは、2024年の国際大会、そして昨夏のクラブワールドカップに出場したため、2023年以来、オフシーズンを十分に休養できていない数人の「ブルーズ」のスター選手の一人である。
地元出身のヒーローとの新契約
先週、ジェームズはチェルシーとの新たな6年契約にサインし、コンディションの面では以前より良い状態にあると感じていると語った。
「今は本当に調子が良いし、体の調子も上々だ。週に2、3試合と定期的にプレーできているし、できる限りチームに貢献し、正しいことをしようとしている」と彼は語った。
「僕はこのクラブで育ったし、プレーしたいと思ったのはこのクラブだけだった。ここで主要なタイトルも獲得した。なぜ契約延長しない理由があるだろうか？ここは僕のホームだし、家族もいる。クラブは再び安定してタイトルを勝ち取るための正しい道を進んでいるし、僕たちはそれを成し遂げられると信じている。だからこそ、僕はまだここにいるし、再契約したんだ。
「このクラブは私の家であり、愛する場所であり、私がいたい場所だ。お金がすべてではない。幸せと、自分がいたい場所の方が私にとっては重要だ。ここで勝ちたいし、ここで勝つだろう。」
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チェルシー、シーズンを救うための苦闘に直面
チェルシーはピッチ内外で波乱の1週間を過ごした。チャンピオンズリーグではPSGに敗退する見通しであり、週末の結果を受けてプレミアリーグの順位は6位に後退し、3位のマンチェスター・ユナイテッドとは6ポイント差がついている。
チームは国際試合の休養期間を前に、土曜日にエバートンとのアウェイ戦に臨み、その後4月4日のFAカップ準々決勝で、リーグ1の苦戦中のポート・ヴェイルをホームに迎える。これは今シーズン、チェルシーがタイトルを獲得できる最も現実的なチャンスとなる。
一方、プレミアリーグは月曜日の早い段階で、ロマン・アブラモビッチ氏がオーナーだった時代に財務規定に違反したとして、チェルシーに対しアカデミー選手の移籍禁止処分と多額の罰金が科されたことを確認した。ただし、トップチームの移籍に関しては執行猶予付きの処分にとどまり、勝ち点減算は免れた。FAによる調査は現在も継続中である。
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