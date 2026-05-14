チェルシーとロック・ネイション・スポーツ・インターナショナルが、米国市場での成長を目指す戦略提携を結んだ。

チェルシーとロック・ネイションは木曜日、文化的なストーリーテリングに焦点を当てた提携を発表した。この提携により、チェルシーはサッカー、音楽、文化、エンターテインメントの交差点に位置づけられ、米国市場でのリーダーとしての地位を強化する。目的は、米国および主要プラットフォームでのチェルシーの影響力拡大だ。

両者は協力し、米ポップカルチャーを取り入れたキャンペーンを実施。チェルシーがスポーツ・ライフスタイルブランドとして成長する後押しをする。