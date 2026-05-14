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Chelsea v Port Vale - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport
Ryan Tolmich

翻訳者：

チェルシーとロック・ネイション・スポーツ・インターナショナルが、米国市場での成長を目指す戦略提携を結んだ。

チェルシー
プレミアリーグ

チェルシーとロック・ネイション・スポーツ・インターナショナルは、プレミアリーグ所属のチェルシーの成長、特に米国市場での拡大を目指し、新たな戦略提携を結んだ。この提携は、ロック・ネイションがポーランドのKSクラコヴィアとの提携を発表してからわずか数週間後のことである。

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    どうしたの？

    チェルシーとロック・ネイションは木曜日、文化的なストーリーテリングに焦点を当てた提携を発表した。この提携により、チェルシーはサッカー、音楽、文化、エンターテインメントの交差点に位置づけられ、米国市場でのリーダーとしての地位を強化する。目的は、米国および主要プラットフォームでのチェルシーの影響力拡大だ。

    両者は協力し、米ポップカルチャーを取り入れたキャンペーンを実施。チェルシーがスポーツ・ライフスタイルブランドとして成長する後押しをする。

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    何が言われたか

    チェルシーのブランドディレクター、スコット・フェントン氏は「このパートナーシップは米国ファンとの絆を深める大きな一歩だ」と語った。「文化・音楽・創造性を軸に、サッカーをライフスタイルとする新世代と本物の関係を築く。」

    ロック・ネイション・スポーツ・インターナショナルのマイケル・ヨマーク社長も「米国でサッカーがこれほど文化的に影響力を持つのは初めてだ。私たちは、現代のファンにとって重要な瞬間やプラットフォーム、会話の場でチェルシーを支援する。常識を覆し、限界を超えるという理念を共有するクラブと提携でき誇りに思う」と語った。

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    Roc Nationとは何ですか？

    伝説的ラッパー、ジェイ・Zが2008年に設立したロック・ネイションは、アーティストマネジメントや出版、ツアー、映画事業を展開した後、2013年にスポーツ分野へ進出。2019年にはロンドンにオフィスを開設し、事業を拡大した。 海外部門は現在、今夏のワールドカップで活躍が期待されるヴィニシウス・ジュニオール、エンドリック、クリス・リチャーズら数名の選手と契約し、コモ、バーンリー、マルセイユ、マッチルーム・ボクシングなどのクラブ・団体にもコンサルティングを提供している。

  • joao pedro chelsea(C)Getty images

    次は何が待っているのでしょうか？

    Roc Nationとチェルシーのパートナーシップは、今後数カ月にわたりキャンペーン、コンテンツ公開、ライブイベントで展開されます。チェルシーはプレミアリーグ終盤と、今週末のマンチェスター・シティとのFAカップ決勝に集中します。

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