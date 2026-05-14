Getty Images Sport
翻訳者：
チェルシーとロック・ネイション・スポーツ・インターナショナルが、米国市場での成長を目指す戦略提携を結んだ。
- Getty Images Sport
どうしたの？
チェルシーとロック・ネイションは木曜日、文化的なストーリーテリングに焦点を当てた提携を発表した。この提携により、チェルシーはサッカー、音楽、文化、エンターテインメントの交差点に位置づけられ、米国市場でのリーダーとしての地位を強化する。目的は、米国および主要プラットフォームでのチェルシーの影響力拡大だ。
両者は協力し、米ポップカルチャーを取り入れたキャンペーンを実施。チェルシーがスポーツ・ライフスタイルブランドとして成長する後押しをする。
- Getty Images Entertainment
何が言われたか
チェルシーのブランドディレクター、スコット・フェントン氏は「このパートナーシップは米国ファンとの絆を深める大きな一歩だ」と語った。「文化・音楽・創造性を軸に、サッカーをライフスタイルとする新世代と本物の関係を築く。」
ロック・ネイション・スポーツ・インターナショナルのマイケル・ヨマーク社長も「米国でサッカーがこれほど文化的に影響力を持つのは初めてだ。私たちは、現代のファンにとって重要な瞬間やプラットフォーム、会話の場でチェルシーを支援する。常識を覆し、限界を超えるという理念を共有するクラブと提携でき誇りに思う」と語った。
- Getty Images Entertainment
Roc Nationとは何ですか？
伝説的ラッパー、ジェイ・Zが2008年に設立したロック・ネイションは、アーティストマネジメントや出版、ツアー、映画事業を展開した後、2013年にスポーツ分野へ進出。2019年にはロンドンにオフィスを開設し、事業を拡大した。 海外部門は現在、今夏のワールドカップで活躍が期待されるヴィニシウス・ジュニオール、エンドリック、クリス・リチャーズら数名の選手と契約し、コモ、バーンリー、マルセイユ、マッチルーム・ボクシングなどのクラブ・団体にもコンサルティングを提供している。
- (C)Getty images
次は何が待っているのでしょうか？
Roc Nationとチェルシーのパートナーシップは、今後数カ月にわたりキャンペーン、コンテンツ公開、ライブイベントで展開されます。チェルシーはプレミアリーグ終盤と、今週末のマンチェスター・シティとのFAカップ決勝に集中します。