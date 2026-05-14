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チェルシーとロック・ネイション・スポーツ・インターナショナルが、米国での存在感を高めるため戦略提携を結んだ。
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どうしたの？
チェルシーとロック・ネイションは木曜日、文化的なストーリーテリングに焦点を当てた提携を発表した。この提携により、チェルシーはサッカー、音楽、文化、エンターテインメントの交差点に位置づけられ、米国市場での存在感を高める。
両者は協力し、米国のポップカルチャーを取り入れたキャンペーンを実施。チェルシーがスポーツブランドとして、またライフスタイルブランドとして成長するよう支援する。
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何が言われたか
チェルシーのブランドディレクター、スコット・フェントンは「このパートナーシップは米国ファンとの絆を深める大きな一歩だ」と語った。「文化や音楽、創造性を軸に、サッカーをライフスタイルとする新世代と本物の関係を築く。」
ロック・ネイション・スポーツ・インターナショナルのマイケル・ヨマーク社長は「米国でサッカーがこれほど文化的に影響力を持つことは初めてです。私たちの目標は、現代のファンにとって重要な瞬間やプラットフォーム、会話の場でチェルシーを支援することです。理念を共有するクラブと提携でき誇りに思います」と語った。
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Roc Nationとは何ですか？
伝説的ラッパー、ジェイ・Zが2008年に設立したロック・ネイションは、アーティストマネジメントや音楽出版、ツアー、映画制作を手がけた後、2013年にスポーツ事業に参入した。 2019年にはロンドンに支社を設立し、事業を拡大。現在、海外部門はヴィニシウス・ジュニオール、エンドリック、クリス・リチャーズなど今夏のワールドカップ注目の選手たちと契約し、コモ、バーンリー、マルセイユ、マッチルーム・ボクシングなどのクラブ・団体にもコンサルティングを提供している。
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次は何が待っているのでしょうか？
ロック・ネイションとチェルシーのパートナーシップは、今後数カ月にわたりキャンペーン、コンテンツ公開、ライブイベントで展開されます。チェルシーはプレミアリーグ終盤と、今週末のマンチェスター・シティとのFAカップ決勝に集中します。