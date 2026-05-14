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Chelsea v Port Vale - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport
Ryan Tolmich

翻訳者：

チェルシーとロック・ネイション・スポーツ・インターナショナルが、米国での存在感を高めるため戦略提携を結んだ。

チェルシー
プレミアリーグ

チェルシーとロック・ネイション・スポーツ・インターナショナルは、プレミアリーグ所属のチェルシーの成長、特に米国市場での拡大を図るため、新たな戦略提携を結んだ。この提携は、ロック・ネイションがポーランドのKSクラコヴィアとの提携を発表してからわずか数週間後のことである。

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    どうしたの？

    チェルシーとロック・ネイションは木曜日、文化的なストーリーテリングに焦点を当てた提携を発表した。この提携により、チェルシーはサッカー、音楽、文化、エンターテインメントの交差点に位置づけられ、米国市場での存在感を高める。

    両者は協力し、米国のポップカルチャーを取り入れたキャンペーンを実施。チェルシーがスポーツブランドとして、またライフスタイルブランドとして成長するよう支援する。

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    何が言われたか

    チェルシーのブランドディレクター、スコット・フェントンは「このパートナーシップは米国ファンとの絆を深める大きな一歩だ」と語った。「文化や音楽、創造性を軸に、サッカーをライフスタイルとする新世代と本物の関係を築く。」

    ロック・ネイション・スポーツ・インターナショナルのマイケル・ヨマーク社長は「米国でサッカーがこれほど文化的に影響力を持つことは初めてです。私たちの目標は、現代のファンにとって重要な瞬間やプラットフォーム、会話の場でチェルシーを支援することです。理念を共有するクラブと提携でき誇りに思います」と語った。

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    Roc Nationとは何ですか？

    伝説的ラッパー、ジェイ・Zが2008年に設立したロック・ネイションは、アーティストマネジメントや音楽出版、ツアー、映画制作を手がけた後、2013年にスポーツ事業に参入した。 2019年にはロンドンに支社を設立し、事業を拡大。現在、海外部門はヴィニシウス・ジュニオール、エンドリック、クリス・リチャーズなど今夏のワールドカップ注目の選手たちと契約し、コモ、バーンリー、マルセイユ、マッチルーム・ボクシングなどのクラブ・団体にもコンサルティングを提供している。

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    次は何が待っているのでしょうか？

    ロック・ネイションとチェルシーのパートナーシップは、今後数カ月にわたりキャンペーン、コンテンツ公開、ライブイベントで展開されます。チェルシーはプレミアリーグ終盤と、今週末のマンチェスター・シティとのFAカップ決勝に集中します。

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