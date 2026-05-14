チェルシーとロック・ネイションは木曜日、文化的なストーリーテリングに焦点を当てた提携を発表した。この提携により、チェルシーはサッカー、音楽、文化、エンターテインメントの交差点に位置づけられ、米国市場での存在感を高める。

両者は協力し、米国のポップカルチャーを取り入れたキャンペーンを実施。チェルシーがスポーツブランドとして、またライフスタイルブランドとして成長するよう支援する。