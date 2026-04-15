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チェルシーとバルセロナが獲得を狙う選手、移籍の噂を「ユーモアを交えて」受け止める。ブンデスリーガのスター選手がチャンピオンズリーグへの夢を語る。
移籍の噂への対応
このストライカーの代理人は先日、カタルーニャのクラブから「スポティファイ・カンプ・ノウ」への移籍について接触があったと認めた。契約解除条項は2500万〜2900万ユーロと報じられており、大物スターに巨額投資を避けたいクラブにとって魅力的な選択肢だ。
今季評価が急上昇し、プレミアやラ・リーガ移籍も噂されるが、本人は動じない。
「どんな状況でもユーモアを忘れない。それが私の強みだ」とアスラーニはスカイ・スポーツに語った。「リラックスして過ごすよう心がけている。人々が何を言おうと、私はピッチ上で全力を尽くすだけ。そこではすべてを捧げる。話題になるのは、私が良いパフォーマンスを見せている証拠だから、悪いことではない」 話題になるのは良いことですが、私は気にしていません。ピッチで全力を尽くすだけです。最終節まで戦い、結果を見守りたいと思います」
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アッスラニがドイツで活躍し、欧州の強豪が注目
この有望なフォワードは2029年までホッフェンハイムと長期契約を結んでおり、クラブは交渉で有利だ。だが、バルセロナが状況を見守る一方で、チェルシーとトッテナムも彼の成長を注視している。 フィジカルとハイプレスに秀でたアタッカーで、プレミアリーグにも適性があるとされ、スカウトの注目を集める。
今季は公式戦30試合に出場し、10ゴール9アシストを記録。得点力とゲームメイク力を兼備する22歳は、欧州屈指の若手として注目されている。
チャンピオンズリーグの夢を追いかけて
アスラニは現在ホッフェンハイムでのプレーに集中しているが、キャリアの最終目標について驚くほど率直に語った。ヨーロッパ最大の舞台でプレーすることは、このコソボ代表にとって最大の原動力であり、彼はこの大会が心の中で特別な位置を占めていると認めている。 「チャンピオンズリーグはすべてのサッカー選手の夢です。そこでプレーすれば、きっと素晴らしい感覚を味わえるでしょう」とアスラニは語った。「試合を観戦するだけで、アンセムが流れた瞬間、鳥肌が立ちます。いつも父と観戦しているので、いつかその舞台に立つことが私の大きな目標です。幼い頃からずっと夢見てきました。」
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アスラーニの将来とチャンピオンズリーグ
その野心が、どのクラブが獲得競争を制するかを左右する。チェルシーとトッテナムは夏の移籍を検討しているが、欧州トップ大会に出場できないクラブは不利だ。大けがを乗り越えた選手にとって、チャンピオンズリーグが次の自然な舞台である。 現在ホッフェンハイムはブンデスリーガ6位。残り5試合で4位RBライプツィヒに5ポイント差をつけている。