このストライカーの代理人は先日、カタルーニャのクラブから「スポティファイ・カンプ・ノウ」への移籍について接触があったと認めた。契約解除条項は2500万〜2900万ユーロと報じられており、大物スターに巨額投資を避けたいクラブにとって魅力的な選択肢だ。

今季評価が急上昇し、プレミアやラ・リーガ移籍も噂されるが、本人は動じない。

「どんな状況でもユーモアを忘れない。それが私の強みだ」とアスラーニはスカイ・スポーツに語った。「リラックスして過ごすよう心がけている。人々が何を言おうと、私はピッチ上で全力を尽くすだけ。そこではすべてを捧げる。話題になるのは、私が良いパフォーマンスを見せている証拠だから、悪いことではない」 話題になるのは良いことですが、私は気にしていません。ピッチで全力を尽くすだけです。最終節まで戦い、結果を見守りたいと思います」