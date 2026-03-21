チェルシーとストラスブールのサポーターが、ブルーコのオーナーたちに対して共同で抗議を行う

激動のシーズンを経て、緊張は限界点に達している。ストラスブールのサポーターたちは、若手選手のみを重視する補強方針にうんざりしており、1月にリアム・ロゼニオール監督が同クラブからチェルシーへ移籍したことで、ストラスブールが「育成クラブ」として扱われているという批判にさらに拍車がかかった。

「両クラブのサポーターの皆様、このデモ行進にご参加ください」と、サポーター声明は締めくくられた。「我々は、チェルシーの無能さと経営不振を暴くだけでなく、複数クラブを所有するオーナー体制によって課せられた制約にも光を当てたい。その体制下では、ストラスブールのようなクラブは独自性を奪われ、長年にわたり尊敬されてきたサポーターグループが、非情なオーナーによって検閲や弾圧を受けているのだ。 これはサッカー史における画期的な瞬間となるだろう。異なる国のクラブのサポーターが団結し、個々のクラブのためだけでなく、スポーツ全体のために正しいことを成し遂げるのだ。共に力を合わせれば、変革を成し遂げることができる。」