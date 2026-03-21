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チェルシーとストラスブールのサポーターが、ブルーコのオーナーたちに対して共同で抗議を行う
所有権に反対する国境を越えた同盟
英紙『テレグラフ』によると、ファンによる抗議活動が大幅に激化する中、チェルシーの抗議グループ「NotAProjectCFC」は、ストラスブールの主要なサポーター団体4団体との合同デモを実施することを確認した。この国際的な連帯行動は、4月18日（土）にチェルシーがマンチェスター・ユナイテッドをホームに迎える試合の前に行われる予定だ。「Ultra Boys 90」、「Kop Ciel et Blanc」、「Federation des Supporters du RCS」、そして「Pariser」のメンバーが、フランスからロンドンへ移動する見込みである。
- AFP
観客席と役員室からの反発
この行進は、ブルーコ・コンソーシアムが導入したマルチクラブ・モデルに対し、結束した姿勢を示すことを目的としている。ファンたちは、このモデルが両クラブの伝統的な価値観やアイデンティティを蝕んでいると主張している。抗議団体は、各クラブの現状について痛烈な声明を発表した。「両サッカークラブにおける価値観の継続的な蝕みを受けて、我々は団結し、明確かつ統一されたメッセージ『ブルーコ・アウト』を掲げて行動を起こすことを決定した」
「ウルトラ・ボーイズ90、コップ・シエル・エ・ブラン、RCSサポーター連盟、パリゼのメンバーが、試合に先立ちロンドンへ飛来し、スタンフォード・ブリッジへ向かう抗議行進で我々と共に歩むことに快く同意してくれた。」
西ロンドンとアルザスにおけるアイデンティティの危機
激動のシーズンを経て、緊張は限界点に達している。ストラスブールのサポーターたちは、若手選手のみを重視する補強方針にうんざりしており、1月にリアム・ロゼニオール監督が同クラブからチェルシーへ移籍したことで、ストラスブールが「育成クラブ」として扱われているという批判にさらに拍車がかかった。
「両クラブのサポーターの皆様、このデモ行進にご参加ください」と、サポーター声明は締めくくられた。「我々は、チェルシーの無能さと経営不振を暴くだけでなく、複数クラブを所有するオーナー体制によって課せられた制約にも光を当てたい。その体制下では、ストラスブールのようなクラブは独自性を奪われ、長年にわたり尊敬されてきたサポーターグループが、非情なオーナーによって検閲や弾圧を受けているのだ。 これはサッカー史における画期的な瞬間となるだろう。異なる国のクラブのサポーターが団結し、個々のクラブのためだけでなく、スポーツ全体のために正しいことを成し遂げるのだ。共に力を合わせれば、変革を成し遂げることができる。」
- AFP
次は何が待っているのでしょうか？
チェルシーは現在、プレミアリーグで6位につけており、パリ・サンジェルマンに敗れて欧州カップ戦から敗退したショックから立ち直れていない。最近の調子は不安定で、全大会を通じて直近3試合で勝利はわずか1勝にとどまっている。次戦はプレミアリーグでエバートンと対戦する。
一方、ストラスブールはリーグ・アンで26試合を終えて勝ち点37を獲得し、8位につけている。来シーズンの欧州カップ戦出場権獲得圏からは6ポイント差となっている。チームは現在、日曜日に控えるナント戦に向けて準備を進めている。
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