土曜のスタンフォード・ブリッジで、チェルシーとRCストラスブールのファン数百人が国境を越え、共同でデモ行進を行った。出発点はウルフパック・イン。彼らはスタジアムへ進み、投資グループ「ブルーコ」への不満を表明した。ブルーコはトッド・ボーリーとベダッド・エグバリが率い、両クラブを支配している。

抗議では青煙や火炎筒が燃え、横断幕が掲げられた。フランスから駆け付けたファンも怒りを示し、ストラスブールが「Bチーム」や「育成クラブ」にされていると語った。



