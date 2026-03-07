チェルシーとイングランド代表の有名サポーター、アイスランド戦の女子代表戦から「排除」される

ピッチ上ではルーシー・ブロンズが物語を牽引し、見事な形で145回目の代表出場を果たした。このベテランDFは先発出場により、レジェンドのジル・スコットとファラ・ウィリアムズに次ぐイングランド女子代表歴代出場数3位に浮上。ウィグマン監督がローレン・ジェームズとエスメ・モーガンと共にブロンズを先発に起用した戦術的判断は即座に功を奏し、イングランドが試合のペースを掌握した。

先制点は22分に訪れた。チームの要として知られるジェームズが得意の華麗なクロスをバックポストへ鋭く送り込むと、そこにいたブロンズがヘディングで決めた。このゴールが序盤の緊張を和らげると同時に、71％という圧倒的なボール支配率を実りあるものにした。スタンウェイ、ジェームズ、アレッシア・ルッソの3人が次々とチャンスを創出する中、ライオンズは流れるような攻撃を続けた。