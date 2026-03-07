Getty Images Sport
チェルシーとイングランド代表の有名サポーター、アイスランド戦の女子代表戦から「排除」される
バジルの奇妙な退場
目立つ位置にいたサポーターを退場させる決定は、即座にホームサポーターの怒りを買い、スタジアムの一部では係員に向けたブーイングが沸き起こった。反抗的な支持の意思表示として、多くのファンが退場するバジルの名を叫び始めた。緊張した雰囲気の中、このベテランサポーターはスポーツマンシップを保ち、会場を後にする際に係員の一人と抱擁を交わしたと報じられている。
ブロンズが歴史的な国際的節目を達成
ピッチ上ではルーシー・ブロンズが物語を牽引し、見事な形で145回目の代表出場を果たした。このベテランDFは先発出場により、レジェンドのジル・スコットとファラ・ウィリアムズに次ぐイングランド女子代表歴代出場数3位に浮上。ウィグマン監督がローレン・ジェームズとエスメ・モーガンと共にブロンズを先発に起用した戦術的判断は即座に功を奏し、イングランドが試合のペースを掌握した。
先制点は22分に訪れた。チームの要として知られるジェームズが得意の華麗なクロスをバックポストへ鋭く送り込むと、そこにいたブロンズがヘディングで決めた。このゴールが序盤の緊張を和らげると同時に、71％という圧倒的なボール支配率を実りあるものにした。スタンウェイ、ジェームズ、アレッシア・ルッソの3人が次々とチャンスを創出する中、ライオンズは流れるような攻撃を続けた。
ウィグマンにとって守備の堅さが依然として重要である
アイスランドは試合の大半でイングランドを全く脅かすことができず、90分を通して枠内シュートはわずか1本に留まった。しかし60分、イングランドのゴールキーパー、ハンナ・ハンプトンは無失点を守るため出番を迫られた。クロスがディフレクトして一時的にアイスランドに流れが戻るかと思われたが、彼女は鋭い反射神経でサンドラ・イェッセンのヘディングを阻止した。
前回ウクライナを6-1で粉砕した試合を含め、2試合で6ポイントを獲得したイングランドは現在、グループで圧倒的な優位を築いている。焦点は即座に、4月に控えるスペインとの注目のダブルヘッダーへ移る。これはユーロ2025と2023年ワールドカップ決勝の再戦となる。現在の調子から見て、ウィグマン監督率いるチームは、厄介なプレーオフの道を避けようと挑むこの挑戦に、十二分な準備を整えているように見える。
イングランドはスペインに3ポイントのリードを保っている。スペインは土曜日の夜にウクライナと対戦する。グループ首位のみが次期ワールドカップへの自動出場権を獲得できるため、予選キャンペーンの重要性は極めて高い。
