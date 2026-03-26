チェルシーとアーセナルの試合に影響を与えたプレミアリーグの審判の誤審がさらに4件確認された

最近の試合で指摘されたもう一つの誤審は、リーズ・ユナイテッドのガブリエル・グドムンドソンに関するもので、クリスタル・パレス戦において誤って2枚目のイエローカードが提示された。現在のプレミアリーグの規則では、VARは2枚目のイエローカードに関する判定には介入できないため、リーズは試合中に異議を申し立てる手段がなかった。しかし、このような試合の流れを変えるような誤審を是正できるよう、この規定は来シーズンから変更される予定である。

また、ブレントフォード対ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズの試合では、ケヴィン・シャデがウルヴァーハンプトンのアンドレに抱え込まれた場面で、PKの判定が見逃されたことも指摘された。独立した5人のパネルが各節のすべてのインシデントを継続的に評価している中、PGMOLには、レビュー時間の短縮をより高い精度へと結びつけることが求められている。というのも、ピッチ上の判定の正確性は、前シーズンの開幕以来、およそ86％で横ばい状態が続いているからだ。