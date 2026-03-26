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チェルシーとアーセナルの試合に影響を与えたプレミアリーグの審判の誤審がさらに4件確認された
ペナルティの判定漏れが重鎮たちに打撃を与える
アーセナルがエバートンと対戦した直近の試合で、解説陣は、マイケル・キーンがカイ・ハヴェルツにファウルを犯した場面で、アーセナルにPKが与えられるべきだったとの見解を示した。 一方、スタンフォード・ブリッジで行われたチェルシー対ニューカッスルの試合では、ペナルティエリア内でブルーズのディフェンダー、リース・ジェームズがマリック・ティアウを引き倒した際、アウェイチームに決定的なチャンスが奪われたが、PKは与えられなかった。両ケースにおいて、パネルは、ピッチ上の判定は誤りであったものの、判定を覆すための現行の基準に基づけば、VARが介入しなかったのは技術的には正しい判断であったと指摘した。
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グドムンドソンへの誤ったレッドカードと、ブレントフォードのPK失敗
最近の試合で指摘されたもう一つの誤審は、リーズ・ユナイテッドのガブリエル・グドムンドソンに関するもので、クリスタル・パレス戦において誤って2枚目のイエローカードが提示された。現在のプレミアリーグの規則では、VARは2枚目のイエローカードに関する判定には介入できないため、リーズは試合中に異議を申し立てる手段がなかった。しかし、このような試合の流れを変えるような誤審を是正できるよう、この規定は来シーズンから変更される予定である。
また、ブレントフォード対ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズの試合では、ケヴィン・シャデがウルヴァーハンプトンのアンドレに抱え込まれた場面で、PKの判定が見逃されたことも指摘された。独立した5人のパネルが各節のすべてのインシデントを継続的に評価している中、PGMOLには、レビュー時間の短縮をより高い精度へと結びつけることが求められている。というのも、ピッチ上の判定の正確性は、前シーズンの開幕以来、およそ86％で横ばい状態が続いているからだ。
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データによると、審判のミスが増加していることが明らかになった
これら4件の新たな誤審が確認されたことで、今シーズンの審判によるミスの総数は54件となった。これは、44件が記録された昨年の同時期と比べて著しい増加である。この数字には、VARによる介入の誤りや見落としに加え、ビデオ判定の具体的な基準を満たさなかったピッチ上の誤審も含まれている。
プロフェッショナル・ゲーム・マッチ・オフィシャルズ（PGMOL）は、2023-24シーズンの第30節終了時点で70件のミスがあったことに比べれば、全体的な傾向は良好であると主張しているものの、現在の数字は懸念材料となっている。具体的には、今シーズンはすでに18件のVARミスが発生しており、これは昨シーズン全体の総数に匹敵するものであり、なおかつシーズンの日程の大部分がまだ残っている状況である。
VARの効率性には改善の兆しが見られる
ミス総数は増加したものの、PGMOLは、特に技術の導入速度と活用という点において、進歩が見られる分野をいくつか指摘している。VARによる確認に伴う遅延は、過去3シーズンで約25％改善された。平均ロスタイムは、2023-24シーズンの64秒から今シーズンはわずか48秒へと短縮されており、この数値にはスタジアムでのアナウンスに要した時間も含まれている。
また、パネルはVARによる誤った判定が4件から3件へとわずかに減少したことも指摘した。さらに、VAR介入の総数は89件から83件へと減少しており、PGMOLはこれを、ピッチ上での初期判定の精度向上と、技術介入による判定変更に必要な「高い基準」へのより厳格な順守を示す指標であると示唆している。