この移籍について、ムドリクはかつての指揮官と再び一緒になる喜びを語った。「素晴らしい気分だ」と、トッテナムの公式ウェブサイトに話している。「クラブでのトレーニングとプレーを始めるのが待ちきれないし、ロベルト・デ・ゼルビと再会できることにもとても興奮している。

「自分はスピードと創造性をもたらせる選手で、攻撃面でも守備面でも力になりたい。ファンをワクワクさせたいと思っている。ここには優れた選手たちがそろった強いスカッドがあると分かるし、彼らとピッチを共有し、特別な瞬間を分かち合うのを楽しみにしている」

2021-22シーズンにシャフタール・ドネツクでムドリクを指導していたデ・ゼルビも、この再会を歓迎した。「ミシャとはキャリアの早い段階で一緒に仕事をしていたので、彼がチームにもたらせるものは正確に分かっている」と、デ・ゼルビは述べた。「彼はスピードと1対1の局面での能力で試合を変えられるクオリティーを持っており、非常に魅力的な攻撃的タレントだ。私はミシャに多くを求めるし、彼自身の最高の姿を見つけられるよう助けるのが我々の仕事でもある。それができれば、彼は我々にとって非常に重要な選手になれる。ここに来ることを選んでくれてとてもうれしいし、また一緒に仕事をするのが待ちきれない」

守備の補強として加入したトシンも、熱意を口にした。「自分のキャリアにおいて重要な時期にいるし、ヘッドコーチと話し、彼が望むフットボールのスタイルを知って、とても自分に合っていると感じた。彼はチームに勇気を持ってプレーすることを求めていて、それは自分が常に目指していることでもある。最高のものを成し遂げたいし、このチームとこのクラブを、ふさわしい場所へできる限り押し上げたい。それは毎日やらなければならないことで、特にトレーニングピッチでそうだ。そのメンタリティーをこのクラブにもたらしたい」



