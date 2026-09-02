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チェルシーで期待外れに終わったミハイロ・ムドリクが、ロベルト・デ・ゼルビとの再会に向けたトッテナム移籍を決め、スタンフォード・ブリッジからのダブル強奪が成立した後に胸中を明かす
トッテナム、チェルシーから2人獲得へ完了
トッテナム・ホットスパーは、チェルシーからムドリクを1シーズンのレンタルで獲得した。7500万ポンドで完全移籍に切り替えるオプションも付いている。25歳の加入を発表した直後、スパーズはスタンフォード・ブリッジ時代の元チームメイトであるトシンについても700万ポンドの契約をまとめた。トシンは、サンダーランドにレンタル移籍したケビン・ダンソの後釜として加入する。
ムドリクは、2009年にGKカルロ・クディチーニが移籍して以来、ロンドンのライバル間で直接移籍した初の選手となる。これで加入選手は今夏9人目、10人目となり、サンドロ・トナーリ、マテウス・フェルナンデス、サビオの獲得と合わせ、今移籍市場での総支出は4億ポンド近くに達している。
- Newspix
ムドリク、再びデ・ゼルビの下でプレーすることを熱望か
この移籍について、ムドリクはかつての指揮官と再び一緒になる喜びを語った。「素晴らしい気分だ」と、トッテナムの公式ウェブサイトに話している。「クラブでのトレーニングとプレーを始めるのが待ちきれないし、ロベルト・デ・ゼルビと再会できることにもとても興奮している。
「自分はスピードと創造性をもたらせる選手で、攻撃面でも守備面でも力になりたい。ファンをワクワクさせたいと思っている。ここには優れた選手たちがそろった強いスカッドがあると分かるし、彼らとピッチを共有し、特別な瞬間を分かち合うのを楽しみにしている」
2021-22シーズンにシャフタール・ドネツクでムドリクを指導していたデ・ゼルビも、この再会を歓迎した。「ミシャとはキャリアの早い段階で一緒に仕事をしていたので、彼がチームにもたらせるものは正確に分かっている」と、デ・ゼルビは述べた。「彼はスピードと1対1の局面での能力で試合を変えられるクオリティーを持っており、非常に魅力的な攻撃的タレントだ。私はミシャに多くを求めるし、彼自身の最高の姿を見つけられるよう助けるのが我々の仕事でもある。それができれば、彼は我々にとって非常に重要な選手になれる。ここに来ることを選んでくれてとてもうれしいし、また一緒に仕事をするのが待ちきれない」
守備の補強として加入したトシンも、熱意を口にした。「自分のキャリアにおいて重要な時期にいるし、ヘッドコーチと話し、彼が望むフットボールのスタイルを知って、とても自分に合っていると感じた。彼はチームに勇気を持ってプレーすることを求めていて、それは自分が常に目指していることでもある。最高のものを成し遂げたいし、このチームとこのクラブを、ふさわしい場所へできる限り押し上げたい。それは毎日やらなければならないことで、特にトレーニングピッチでそうだ。そのメンタリティーをこのクラブにもたらしたい」
当初のターゲットを逃した後の方向転換
トッテナムは、移籍市場最終日に他のターゲット獲得に失敗した後、ムドリクへと方針転換した。リヴァプールのコーディ・ガクポ、そして最終的にマンチェスター・シティ行きを選んだエヴァートンのイリマン・ヌディアイを獲得できなかったためである。
この移籍は、ウクライナ代表にとってキャリアを立て直す機会となる。2023年1月に6200万ポンドでチェルシーへ加入したムドリクは、不利な尿検体を受けた後、ドーピング規定違反の疑いにより20カ月間戦列を離れていた。サッカー協会と世界アンチ・ドーピング機関がこの件を解決したことで、2024年11月以来公式戦に出場していなかった同選手は、7月に復帰の許可を受けた。
- AFP
北ロンドンで最高の状態を取り戻すこと
ムドリクはシャフタール・ドネツクでデ・ゼルビの下、自身のキャリアでも屈指の好調ぶりを見せており、今後は安定した出場時間の確保を目指すことになる。デ・ゼルビは最大限の献身を求めるだけに、このウインガーは早急に試合勘を取り戻し、再編されたトッテナムの陣容で地位を確立しなければならない。
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