チェルシーでもニューカッスルでもなく、タイトルを狙うクラブが「スペシャル・ワン」の去就を注視。ジョゼ・モウリーニョのプレミアリーグ新天地として意外な候補が浮上した。

『フットボール・インサイダー』によると、アストン・ヴィラがポルトガル人指揮官にとって意外な移籍先として浮上している。エメリ監督はヴィラ・パークで手腕を発揮しているものの、野心的なクラブ首脳陣はモウリーニョ監督の去就を注視しているという。

チェルシーやマンチェスター・ユナイテッドを率いた経験を持つ彼は、サッカー史上で最もタイトルを獲得した監督の一人であり、彼がヴィラに新たな栄光をもたらすとの見通しはクラブ内部で大きな注目を集めている。