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チェルシーでもニューカッスルでもなく、タイトルを狙うクラブが「スペシャル・ワン」の去就を注視。ジョゼ・モウリーニョのプレミアリーグ新天地として意外な候補が浮上した。
アストン・ヴィラがモウリーニョを注視
『フットボール・インサイダー』によると、アストン・ヴィラがポルトガル人指揮官にとって意外な移籍先として浮上している。エメリ監督はヴィラ・パークで手腕を発揮しているものの、野心的なクラブ首脳陣はモウリーニョ監督の去就を注視しているという。
チェルシーやマンチェスター・ユナイテッドを率いた経験を持つ彼は、サッカー史上で最もタイトルを獲得した監督の一人であり、彼がヴィラに新たな栄光をもたらすとの見通しはクラブ内部で大きな注目を集めている。
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「スペシャル・ワン」の厳しい要求
ミッドランド地方のクラブが関心を示すも、モウリーニョを獲得するには彼の妥協しない基準を受け入れる覚悟が必要だ。63歳の彼はトップチーム運営の全権を要求し、レアル・マドリード復帰も噂される。
ベンフィカで采配を振る同監督は、クラブの伝統的な組織運営と移籍戦略に完全な支配権を求める。スポーツディレクター中心の体制で運営されてきたアストン・ヴィラがこれを飲むには、組織の大規模な改革が不可欠だ。
プレミアリーグ復帰が目前に迫っている
チェルシーやニューカッスルへの復帰が数か月間噂されてきたが、アストン・ヴィラとの新展開が浮上した。
イングランドサッカーへの愛着を隠さないモウリーニョにとって、歴史あるヴィラで「ビッグ6」に挑戦する機会は、自身のレガシーを確固たるものにするプロジェクトとなる。
ヴィラのオーナーは投資に積極的で、タイトル実績のあるモウリーニョの経歴と長期ビジョンが一致している。
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次は何が待っているのでしょうか？
モウリーニョを巡る争奪戦が激化している。アルバロ・アルベロア監督率いるレアル・マドリードではロッカールームの不和が報じられ、同クラブとの関連が取り沙汰されている。それでもプレミアリーグの魅力を感じる声も根強い。
スペイン復帰でもプレミア移籍でも、彼は自分の条件が整うまで契約しない。
欧州シーズン終盤を迎え、2026-27シーズンに彼がどこへ行くのか、ベンフィカ監督への注目が高まる。