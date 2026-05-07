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チェルシーではない。25年ぶりにプレミアリーグに復帰したコヴェントリーのフランク・ランパード監督の次期移籍先として、最も有力視されるクラブが報じられた。
スカイ・ブルズの英雄、プレミアリーグへの電撃移籍が噂される
ランパードはコヴェントリー・シティを率い、チャンピオンシップで95ポイントを稼ぎ優勝。25年ぶりのトップリーグ復帰を果たし、ミッドランドのヒーローとなった。 それでもベテラン記者のリチャード・キーズは、新シーズン前にランパードが移籍する可能性を指摘。チェルシー復帰の噂もあるが、キーズが最も有力視するのは別の西ロンドンクラブだ。
ランパードの契約は残り1年で延長交渉は進んでおらず、プレミアリーグのクラブが注目している。キーズはブログで「もしランパードが去るとすれば、おそらくフルハムだ。彼の名前がフルハムと結びつけられている話を頻繁に耳にする」と語った。
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契約の不透明さが、フラムからの関心を呼んでいる。
クレイヴン・コテージの将来は、契約満了が迫るマルコ・シルバ監督の去就に左右される。後任候補の筆頭は、コヴェントリーで80試合44勝を挙げ評価を回復したランパードだ。
コヴェントリー熱狂サポーターのキーズ氏は、オーナーのダグ・キングがランパードに十分な資金支援をするか懸念を示した。「ランパードが残るかは、キングがプレミア挑戦にどこまで本気かによる」と記した。 「おそらく週給40～45万ポンドで数人を獲得し、降格したら移籍を認める形になるだろう。それで十分か？ 良い選手はいるが、補強が必要だ」
ランパード、チェルシー復帰の噂を一蹴
フラムへの移籍が噂される中、ランパードは古巣チェルシーの混乱と距離を置いた。暫定体制で苦戦するチェルシーについて、彼は「ブルーズ」の混乱や解任されたリアム・ローゼニアーについて語らず、コヴェントリーでの優勝祝賀に集中すると強調した。
スカイ・スポーツの取材にランパードは断固として語った。「リアムやチェルシーについては話したくない。私は内部を知っているからこそ、監督について多くを語るべきではないと思う。それはコメンテーターの役目だ。 私はコヴェントリーの監督であり、昇格とタイトル獲得の喜びに集中している」と語った。
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プレミアリーグ残留をかけた戦い
ランパードは残留の条件として、2部との格差を埋めるためチームに大幅な投資が必要だと明言した。 昇格後にトップリーグ残留を果たしたサンダーランドとリーズを例に挙げ、現状維持では不十分と指摘。2026-27シーズンの厳しい戦いに備え、理事会と真剣に協議したい考えだ。
「話し合うべきことは山ほどあると理解している」とランパードは認めた。「オーナーはここ数週間、私たち全員が喜びを分かち合い、祝うことを強く望んでおり、私もそれに同意する。今この瞬間を楽しむことはできる。
しかし、クラブの次の課題は『さて、何をすべきか？』ということだ。この18ヶ月で我々は急速に成長したからだ。マーク・ロビンズによる素晴らしい地盤作りがあったが、クラブに訪れる変化と、そのステップアップは大きなものだから、しっかりと成し遂げなければならない。それが我々の仕事になるだろう。」