ランパードは残留の条件として、2部との格差を埋めるためチームに大幅な投資が必要だと明言した。 昇格後にトップリーグ残留を果たしたサンダーランドとリーズを例に挙げ、現状維持では不十分と指摘。2026-27シーズンの厳しい戦いに備え、理事会と真剣に協議したい考えだ。

「話し合うべきことは山ほどあると理解している」とランパードは認めた。「オーナーはここ数週間、私たち全員が喜びを分かち合い、祝うことを強く望んでおり、私もそれに同意する。今この瞬間を楽しむことはできる。

しかし、クラブの次の課題は『さて、何をすべきか？』ということだ。この18ヶ月で我々は急速に成長したからだ。マーク・ロビンズによる素晴らしい地盤作りがあったが、クラブに訪れる変化と、そのステップアップは大きなものだから、しっかりと成し遂げなければならない。それが我々の仕事になるだろう。」