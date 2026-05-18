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チェルシーでの「素晴らしい物語」はジェシー・デリーや若手選手たちの刺激になっている。同時に、「自然な」ブレイクには注意が必要だとの警鐘が再び鳴らされた。
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スタンフォード・ブリッジで輝く10代のスターたち
2025-26シーズン、チェルシーでは多くの10代有望選手が試合に出場し、ブルーズの豊富な若手層が活用された。ジョシュ・アチェアンポン、レジー・ウォルシュ、ジェネシス・アントウィ、ライアン・カヴマ＝マククイーン、ハリソン・マレー＝キャンベルらは、国内リーグや欧州の試合で実戦経験を積んだ。
元プレミアリーグ選手ショーンの息子デリーは、そのなかでも特に注目される。彼はFAカップのハル・シティ戦で途中出場しトップデビュー。5月4日のプレミアリーグ・ノッティンガム・フォレスト戦では先発した。
デリーは地元ヒーローになれるか？
深刻な頭部負傷で出場は早々に絶たれたが、この俊足フォワードには今後さらなる活躍が期待されている。デリーが西ロンドンの次代ヒーローになるか問われた元ブルーズDFケーヒルは、米国で開催されたFAカップ決勝テーマの「Famous CFC」イベントでGOALの独占インタビューにこう語った。 「クラブ首脳は彼を信頼し、そのポテンシャルを評価している。若くしてトップチームに名を連ねていることが証拠だ。もちろん怪我はしたが、何かを正しくやっている証拠でもある。
「毎週のように練習場にいるわけではないので、彼のプレーをたくさん見たわけではない。それでも、チェルシーでキャリアを切り開こうと意欲に燃える選手の一人だ。クラブが彼を招集するのを好むのは、何かを見出しているからだろう。」
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チェルシーはアカデミーへの道を開き続けている
チェルシーは、内部で才能ある選手を育成してきた豊かな歴史を持ち、キャプテンのジェームズもまさに「自クラブの出身」である。スタンフォード・ブリッジの関係者は、その育成システムを維持することが重要であることを理解している。
ケイヒルはこう補足する。「ファンはアカデミー出身選手を見るのが好きだ。だが、競争が緩い他クラブと違い、チェルシーではレベルが高く、定着は難しい。
それでも、そのレベルに達した選手が見られるのは素晴らしい。トップチームに入るにはそのレベルが必要だ。リースが良い例で、アカデミーから成長し、今や一線級だ。素晴らしい物語だ。
「もっと多くの選手がユースから出てきてほしいですが、実力があれば突破できることは証明されています。私はアストン・ヴィラのアカデミー出身なので、チェルシーで頭角を現すほうが難しいと分かっています。でも、それがこの世界のレベルなのです。」
FAカップの悔しさを吹き飛ばすのにぴったりの試合だ
ジェームズがキャプテンを務めたチェルシーはFAカップ決勝でマンチェスター・シティに1-0で敗れた。だが、悲しみに浸る時間はない。2025-26シーズンの欧州カップ戦出場権がかかるため、チームはすぐに集中を取り戻す必要がある。
火曜日には古豪トッテナムがスタンフォード・ブリッジに訪れる。カヒルは「トッテナム戦はいつも盛り上がる。ファンも楽しみにしているし、敗戦を振り払う絶好の機会だ」と語った。
チェルシーの選手たちはこの試合の重要性を理解している。決勝敗退は残念だが、立ち直らなければならない。今は大きな失望があるだろう。しかし、気持ちを切り替えて火曜日の夜に備えるべきだ。」
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欧州挑戦での目標最高得点
暫定監督カルム・マクファーレン率いるチェルシーは、新監督シャビ・アロンソの就任を前に、残り2試合で6ポイントをすべて奪うことだけを考えている。
チェルシーでプレミアリーグ2回、チャンピオンズリーグ1回制したケイヒルはこう話した。「要するに、残りの試合に勝って、その後どうなるかを見るだけだ。それしか道はない。
「シティ戦のパフォーマンスについては、正直、大きな差はなかった。あの試合には特別な瞬間があったが、そういうこともある。アントワーヌ・セメニョのフィニッシュは素晴らしかった。本当に紙一重だった。FAカップ決勝というボーナスもあるが、君の言う通り、彼らは今、次の数試合に勝たなければならない」
ゲイリー・ケーヒルは、2025-26シーズン最終戦としてシカゴで開催されたファンイベント「The Famous CFC presented by Coors Light」で語った。このイベントでは、世界中のブルーズファンが交流し、質疑応答やクイズ、ゲームを楽しんだり、プレミアリーグトロフィーと記念撮影を行ったりしている。