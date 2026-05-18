チェルシーは、内部で才能ある選手を育成してきた豊かな歴史を持ち、キャプテンのジェームズもまさに「自クラブの出身」である。スタンフォード・ブリッジの関係者は、その育成システムを維持することが重要であることを理解している。

ケイヒルはこう補足する。「ファンはアカデミー出身選手を見るのが好きだ。だが、競争が緩い他クラブと違い、チェルシーではレベルが高く、定着は難しい。

それでも、そのレベルに達した選手が見られるのは素晴らしい。トップチームに入るにはそのレベルが必要だ。リースが良い例で、アカデミーから成長し、今や一線級だ。素晴らしい物語だ。

「もっと多くの選手がユースから出てきてほしいですが、実力があれば突破できることは証明されています。私はアストン・ヴィラのアカデミー出身なので、チェルシーで頭角を現すほうが難しいと分かっています。でも、それがこの世界のレベルなのです。」