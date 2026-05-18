チェルシーは、内部で才能ある選手を育成してきた豊かな歴史を持ち、キャプテンのジェームズもまさに「自クラブの出身」である。スタンフォード・ブリッジの関係者は、その育成システムを維持することが重要であることを理解している。

ケイヒルはこう補足する。「ファンはアカデミー出身選手を見るのが好きだ。だが、競争が緩いクラブと違い、チェルシーでは高いレベルが求められ、定着は難しい。

それでも、そのレベルに達した選手が見られるのは素晴らしい。トップチームに入るにはそのレベルが必要だ。リースが良い例で、アカデミーから成長し、今は素晴らしい選手になった。

「今後もより多くの選手がユースシステムから輩出されることを願っています。実力があれば突破できることは証明されています。私はアストン・ヴィラのアカデミー出身ですが、チェルシーで頭角を現すのはより難しいと痛感しています。それがこの世界のレベルなのです。」