Getty/GOAL
翻訳者：
チェルシーでの「素晴らしい物語」はジェシー・デリーや有望なアカデミー選手たちの刺激になっている。同時に、「自然な」ブレイクには注意が必要だと改めて指摘された。
- Getty
スタンフォード・ブリッジで輝く10代のスターたち
2025-26シーズン、チェルシーでは多くの10代選手が試合に出場し、ブルーズの厚い若手層が活用された。ジョシュ・アチェアンポン、レジー・ウォルシュ、ジェネシス・アントウィ、ライアン・カヴマ＝マククイーン、ハリソン・マレー＝キャンベルらは、国内リーグや欧州の試合で経験を積んだ。
元プレミアリーグ選手ショーン・ウォルシュの息子デリーは、その中でも特に注目される。彼はFAカップのハル・シティ戦で途中出場しトップデビュー。5月4日のプレミアリーグ・ノッティンガム・フォレスト戦では先発した。
デリーは地元ヒーローになれるか？
深刻な頭部負傷で出場は早々に途絶えたが、この俊足フォワードには今後さらなる活躍が期待されている。デリーが西ロンドンの次代を担う地元ヒーローになれるか問われた元ブルーズDFケーヒルは、米国で開催されたFAカップ決勝テーマの「Famous CFC」イベントでGOALの独占インタビューにこう語った。 「クラブの首脳陣は彼を信頼し、そのポテンシャルを評価している。若くしてトップチームに名を連ねていることがその証拠だ。怪我はしたが、正しい道を歩んでいる証拠でもある。
「正直、私は毎週のように練習場にいるわけではないので、彼のプレーをたくさん見たわけではない。それでも、彼もチェルシーでキャリアを切り拓くことを待ちきれない選手の一人だ。要するに、クラブが彼に何かを見出し、何度も招集しているのは確かだ」
- Getty Images Sport
チェルシーはアカデミーへの道を開き続けている
チェルシーは、内部で才能ある選手を育成してきた豊かな歴史を持ち、キャプテンのジェームズもまさに「自クラブの出身」である。スタンフォード・ブリッジの関係者は、その育成システムを維持することが重要であることを理解している。
ケイヒルはこう補足する。「ファンはアカデミー出身選手を見るのが好きだ。だが、競争が緩いクラブと違い、チェルシーでは高いレベルが求められ、定着は難しい。
それでも、そのレベルに達した選手が見られるのは素晴らしい。トップチームに入るにはそのレベルが必要だ。リースが良い例で、アカデミーから成長し、今は素晴らしい選手になった。
「今後もより多くの選手がユースシステムから輩出されることを願っています。実力があれば突破できることは証明されています。私はアストン・ヴィラのアカデミー出身ですが、チェルシーで頭角を現すのはより難しいと痛感しています。それがこの世界のレベルなのです。」
FAカップの悔しさを吹き飛ばすのにぴったりの試合だ
ジェームズがキャプテンを務めたチェルシーはFAカップ決勝でマンチェスター・シティに1-0で敗れた。だが、悲しみに浸っている暇はない。2025-26シーズンの欧州カップ戦出場権がかかるからだ。チームは次の試合で集中力を取り戻す絶好の機会を迎える。
火曜日には古豪トッテナムがスタンフォード・ブリッジに訪れる。カヒルはこう語る。「トッテナム戦はいつも熱狂的だ。ホームでの試合はファンも楽しみにしている。敗戦を振り払う絶好の機会だ。」
チェルシーの選手たちはこの試合の重要性を理解している。決勝敗退は残念だが、立ち直らなければならない。今は大きな失望があるだろうが、切り替えて火曜日に備えるべきだ。」
- Victoria McDonald / Chelsea Football Club
欧州挑戦での最大獲得ポイント目標
暫定監督カルム・マクファーレン率いるチェルシーは、新監督シャビ・アロンソの就任を前に、残り2試合で6ポイントをすべて奪う必要がある。
チェルシーでプレミアリーグ2回、チャンピオンズリーグ1回制したケイヒルはこう話す。「要するに、残りの試合に勝つこと。それしかない。
「シティ戦のパフォーマンス？正直、大きな差はなかった。特別な瞬間があっただけで、そういう日もある。セメニョのフィニッシュは素晴らしかった。紙一重だったね。FAカップ決勝というボーナスもあるが、君が言うように、今は次の数試合に勝つだけだ」
ゲイリー・ケーヒルは、2025-26シーズン最終戦としてシカゴで開催されたファンイベント「The Famous CFC presented by Coors Light」で語った。同イベントでは、世界中のブルーズファンが交流し、質疑応答やクイズ、ゲームを楽しんだり、プレミアリーグトロフィーと記念撮影を行った。