イタリアからの関心は本物だが、移籍の可否はチェルシーの評価額次第だ。クラブが1年前に支払った4700万ユーロの回収に固執すれば、イタリア移籍は難しい。財政難のセリエA上位クラブは、不本意なシーズンを終えた選手に巨額をつぎ込むより、好条件での交渉を望んでいる。

夏の移籍市場が迫る中、状況は流動的だ。オファーを検討するチェルシーの姿勢は、新時代を期待されてユナイテッドを去ったガルナチョにとって大きな落胆である。彼は岐路に立たされている。トリノ、ミラノ、ナポリのどこへ移籍しても、出番のない状態をもう1年続けるわけにはいかないアルゼンチン代表にとって、この数か月は極めて重要だ。