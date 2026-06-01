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チェルシーでのデビューシーズンが期待外れだったアレハンドロ・ガルナチョの獲得を巡り、ユヴェントス、ACミラン、ローマがナポリに続き争奪戦に加わった。
チェルシー、ガルナチョの放出を決断
大きな期待を胸にロンドンへ移ったマドリード出身のウイングは、スタンフォード・ブリッジの舞台に適応できなかった。クラブ首脳陣は早期放出を検討している。報道によると、チェルシーは移籍金に見合う活躍がなかった今シーズンの結果を受け、アレハンドロ・ガルナチョの放出を決めたという。
昨夏、チェルシーは将来的な売却益10％をユナイテッドに支払う条項付きで、総額約4700万ユーロを支払ってガルナチョを獲得したが、その投資に対するリターンはごくわずかだった。 全大会通じて8得点、プレミアリーグとチャンピオンズリーグではそれぞれ1得点のみ。得点力不足に加え、不安定なパフォーマンスも序列低下につながっている。
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セリエAの4クラブが状況を注視している
イングランドで苦戦中でも、ガルナチョはイタリアで高く評価され、潜在能力は依然としてトップクラスと見なされている。 ナポリは古くから高く評価し、アントニオ・コンテ監督も以前、マンチェスター・ユナイテッドから6500万～7000万ユーロの提示を受けた際、彼をクヴィチャ・クヴァラツヘリアの後継者と位置づけていた。当時ナポリはその金額に躊躇したが、状況は大きく変わり、ディエゴ・アルマンド・マラドーナ・スタジアムへの移籍が現実味を帯びてきた。
ASRomaLiveによると、ナポリだけでなくユヴェントス、ACミラン、ローマも仲介業者から資料を受け取り、獲得に興味を示している。 3クラブともサイド攻撃の補強を公式に模索しており、かつて世界屈指の若手とされた彼の再起に期待している。プレミアで居場所を失った選手たちの避難所となってきたセリエAが、停滞するガルナチョのキャリアを再始動させる鍵になるかもしれない。
取引成立に向けた資金面の課題
イタリアからの関心は本物だが、移籍の可否はチェルシーの評価額次第だ。クラブが1年前に支払った4700万ユーロの回収に固執すれば、イタリア移籍は難しい。財政難のセリエA上位クラブは、不本意なシーズンを終えた選手に巨額をつぎ込むより、好条件での交渉を望んでいる。
夏の移籍市場が迫る中、状況は流動的だ。オファーを検討するチェルシーの姿勢は、新時代を期待されてユナイテッドを去ったガルナチョにとって大きな落胆である。彼は岐路に立たされている。トリノ、ミラノ、ナポリのどこへ移籍しても、出番のない状態をもう1年続けるわけにはいかないアルゼンチン代表にとって、この数か月は極めて重要だ。
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イタリアでの再起のチャンス
プレミアリーグで最近は調子を落としているが、ガルナチョの才能は確かだ。戦術ペースが比較的遅いセリエAは、彼がベストコンディションを取り戻すのに理想的な舞台となるかもしれない。トリノ、ミラノ、ローマのどこへ移籍しても、来季に向けて再構築を進めるチェルシーをはじめ、獲得競争は加熱している。