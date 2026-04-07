Getty Images Sport
翻訳者：
チェルシーでさらなる混乱！エンツォ・フェルナンデスのチームメイトたちが、マンチェスター・シティとの重要な一戦を前に、リアム・ローゼニオール監督に懲戒処分を解除するよう要請
タリスマンの復帰を求めるチーム内での声
アルゼンチンのジャーナリスト、ヴェロニカ・ブルナティ氏によると、チェルシーのベテラン選手数名がロゼニオール監督に接触し、最近内部処分を受けたフェルナンデスのチーム復帰を要請したという。 このアルゼンチン代表選手は、クラブでの将来を確約しない一方でレアル・マドリードへの移籍をほのめかすようなインタビューを行ったため、ポート・ヴェイルとのFAカップ戦（勝利）でメンバーから外された。チームメイトたちの嘆願にもかかわらず、選手本人とその周辺関係者は、日曜日のマンチェスター・シティとのプレミアリーグ戦に間に合う形で出場停止処分が解除されることについて、依然として悲観的な見方を維持している。
- Getty
ローゼニオール氏が文化的規範を擁護する
チェルシーの監督は、波乱に満ちたシーズンを立て直すため、規律に関して強硬な姿勢を示している。1億700万ポンドで獲得したこの選手は、今シーズン12ゴール6アシストを記録し、依然としてチームの得点ランキングトップに立っているにもかかわらずだ。ロゼニオール監督は、このミッドフィールダーの才能と苛立ちには敬意を払っているものの、個々の出場可否よりもクラブの長期的なアイデンティティを優先させなければならないと主張している。
処分を下した理由について、ロゼニオールは次のように語った。「エンツォがそのような発言をしたことは残念だ。彼に対して悪意のある言葉は一切ないが、我々の文化や築き上げようとしているものに関して、一線を超えてしまった。人間としても、選手としても、彼には最大限の敬意を抱いている。彼が不満を抱いているのは、チームが成功することを望んでいるからだ。 今回の決定に関しては、私やスポーツディレクターだけの判断ではない。オーナー陣、選手たち、我々は皆、この決定において一致している。エンツォへの扉が閉ざされたわけではない。これは処分だ。クラブの文化を守らなければならない。その点において、一線は越えられてしまったのだ。」
マドリードからの関心を背景とした契約交渉
契約を巡る対立が続く中、このミッドフィルダーの代理人は、今シーズンの46試合出場と得点面での多大な貢献を反映した、より好条件の契約を勝ち取ることに注力していると報じられている。欧州の複数の強豪クラブがこの状況に注目しているが、適切な合意に至れば、本人は西ロンドンに残留することを優先すると伝えられている。
フェルナンデスの代理人であるハビエル・パストーレ氏は最近、次のように語った。「契約更新についての話し合いはありました。12月か1月頃から話し合いを始めましたが、合意には至りませんでした。エンツォの契約にはまだ6年残っているため、我々にとっても選手にとっても条件が適切ではなかったため、更新しないことに決めました。現在のエンツォの実力を考えれば、彼は現在の報酬よりもはるかに多くの報酬に値するのです…… ワールドカップ終了後の計画としては、チェルシーと再度会談し、もし合意に至らなければ、他の選択肢を検討していくつもりだ。」
- (C)Getty Images
ウェンブリーでの決戦が目前に迫っている
チェルシーは、ウェンブリーで行われるリーズ・ユナイテッドとの重要なFAカップ準決勝を控えており、その前にマンチェスター・シティやマンチェスター・ユナイテッドとの試合を含む過酷なプレミアリーグのスケジュールを乗り切らなければならない。タイトル獲得への唯一の望みを繋ぐため、ロゼニオール監督には、チーム内の緊張を解消し、主将をチームに復帰させるという重圧がかかっている。