チェルシーでさらなる混乱！エンツォ・フェルナンデスのチームメイトたちが、マンチェスター・シティとの重要な一戦を前に、リアム・ローゼニオール監督に懲戒処分を解除するよう要請

チェルシーの監督は、波乱に満ちたシーズンを立て直すため、規律に関して強硬な姿勢を示している。1億700万ポンドで獲得したこの選手は、今シーズン12ゴール6アシストを記録し、依然としてチームの得点ランキングトップに立っているにもかかわらずだ。ロゼニオール監督は、このミッドフィールダーの才能と苛立ちには敬意を払っているものの、個々の出場可否よりもクラブの長期的なアイデンティティを優先させなければならないと主張している。

処分を下した理由について、ロゼニオールは次のように語った。「エンツォがそのような発言をしたことは残念だ。彼に対して悪意のある言葉は一切ないが、我々の文化や築き上げようとしているものに関して、一線を超えてしまった。人間としても、選手としても、彼には最大限の敬意を抱いている。彼が不満を抱いているのは、チームが成功することを望んでいるからだ。 今回の決定に関しては、私やスポーツディレクターだけの判断ではない。オーナー陣、選手たち、我々は皆、この決定において一致している。エンツォへの扉が閉ざされたわけではない。これは処分だ。クラブの文化を守らなければならない。その点において、一線は越えられてしまったのだ。」