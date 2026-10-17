チェルシーはエヴァートン戦で、22試合にわたり達成できなかったプレミアリーグでのクリーンシートをようやく達成した。しかし、エミリアーノ・マルティネスが重傷を負ったのは試合開始から67分後で、この達成には代償が伴った。

GKのマルティネスはセットプレーのボールをクリアしようとしてジャラッド・ブランスウェイトと激しく衝突。救急隊員がピッチ上で対応に当たり、試合は10分近く中断した。マルティネスの負傷退場を受け、シャビ・アロンソ監督は21歳のマイク・ペンダースを投入。ペンダースは大きな重圧の中でトップリーグデビューを果たした。