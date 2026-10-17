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チェルシーが9カ月ぶりのクリーンシート、マイク・ペンダースは予期せぬデビュー
マルティネス、激しい衝突で担架搬送
チェルシーはエヴァートン戦で、22試合にわたり達成できなかったプレミアリーグでのクリーンシートをようやく達成した。しかし、エミリアーノ・マルティネスが重傷を負ったのは試合開始から67分後で、この達成には代償が伴った。
GKのマルティネスはセットプレーのボールをクリアしようとしてジャラッド・ブランスウェイトと激しく衝突。救急隊員がピッチ上で対応に当たり、試合は10分近く中断した。マルティネスの負傷退場を受け、シャビ・アロンソ監督は21歳のマイク・ペンダースを投入。ペンダースは大きな重圧の中でトップリーグデビューを果たした。
- AFP
アロンソ率いるチームでネトが2得点
不運な中断にもかかわらず、チェルシーは冷静さを保ち、攻撃力を見せつけた。後半開始わずか43秒、モーガン・ロジャースの巧みなヒールパスとジョレル・ハトのアシストから、ペドロ・ネトが均衡を破った。ハトが先発したのは、ペップ・チャバリアが直前に負傷したためだった。
その後、アディショナルタイム11分が表示されると、ネトがこの日2点目を決めた。ジョーダン・ヘンダーソンのFKがブロックされ、こぼれ球を得たネトがゴールに流し込んだ。この得点により、クラブは長引いていた守備面の苦境にようやく終止符を打った。
GK陣再編の中、ペンダースが台頭
ペンダースは当初、ロベルト・サンチェスがコモへ期限付き移籍したことで、今季はチェルシーの正GKになると見込んでいた。しかし、クラブがアストン・ヴィラからマルティネスを2年契約で予想外に獲得し、その自信は揺らいだ。
情報筋によると、若きGKはこの予期せぬ加入によって、自身の序列がさらに下がったと感じていたという。それでも、この難しい一戦で出番が訪れると、ペンダースは落ち着いたプレーを見せた。終盤にはペナルティーエリア内へ送られたボールを何度も確実にキャッチし、エヴァートンに得点を許さなかった。
- AFP
チェルシーの今後は？
チェルシーは今後の試合を控え、マルティネスの状態に関する医療情報の続報を待つことになる。ベテランが長期離脱を余儀なくされれば、ペンダースには不動の正GKの座を確立し、その重責を担う準備ができていると証明する重要な機会が訪れる。
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