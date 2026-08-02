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チェルシーが4200万ポンドでセリエAスター獲得に動く シャビ・アロンソはさらなる守備陣刷新を目指す
アロンソ、イタリアの若手有望株に照準
チェルシーは、アロンソ体制下で積極的な補強を続ける中、スカルヴィーニへの関心を強めている。イタリア代表の22歳は、欧州で最も注目を集める若手DFの一人となっており、『The Sun』によれば、チェルシーは現在、その評価額を確認するために直接接触を行ったという。
すでにクリスタル・パレスからマクサンス・ラクロワを確保しているものの、アロンソは前季を通して安定感を欠いた最終ラインに、さらなるクオリティーと落ち着きを加えることを引き続き望んでいる。イタリア人DFはフィジカルの強さと足元の技術を兼ね備えており、複数のイングランド強豪クラブにとって優先ターゲットとなっている。アタランタも関心の高まりを十分に把握しており、生え抜きのこの選手に4200万ポンドという明確な評価額を設定している。セリエAの同クラブは、スカルヴィーニを最も価値のある資産の一つとみており、抗いがたいオファーを受けない限り売却する意思はない。
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スタンフォード・ブリッジがスカルビーニ獲得資金捻出へ売却へ
イタリア代表選手の加入を実現させるため、アロンソは実績あるDF陣の大規模な放出を進める構えだ。ラクロワの加入により、チェルシーは現在10人のセンターバックを抱える状況となっており、スペイン人指揮官は移籍市場閉幕前にこの数を大幅に削減する考えである。アロンソは理想のスカッド構成について、センターバックは「4人から5人」にしたいと述べている。したがって、戦力バランスと財政面を整えるため、チェルシーは5人のセンターバックと別れる必要がある。
トレヴォ・チャロバーはセスク・ファブレガス率いるコモ加入に近づいており、アクセル・ディサシにもイタリア1部から関心が寄せられている。一方で、ブノワ・バディアシルはスタンフォード・ブリッジでの自身の時間が終わりを迎えたという現実を受け入れたと報じられている。こうした給与負担を整理し、多額の移籍金収入を生み出すことで、チェルシーはスカルビーニ獲得レースで最有力候補になれると考えている。
ニューカッスルとトッテナム、チェルシーに挑む構え
チェルシーが動きを見せる一方で、アタランタのスターを高く評価しているのは同クラブだけではない。『ザ・サン』によれば、ニューカッスルも獲得レースに加わっており、すでにスカルヴィーニの代理人サイドに接触。成立し得る取引の金銭面について問い合わせたという。ニューカッスルは、プレミアリーグのフィジカル面の要求に対応できる、大きな成長の可能性を秘めた若手DFを探している。
トッテナム・ホットスパーも、最終ラインの再編成の可能性に備える中で、この状況を注視している。スパーズは現在、来季に向けた守備面の優先事項にこのイタリア人選手が合致するかを見極めているところで、特にクリスティアン・ロメロが退団に向かう可能性があるためだ。 そのアルゼンチン人DFは、高額な条件でのインテル移籍が近づいていると報じられており、そうなればロベルト・デ・ゼルビの守備陣には大きな穴が生まれることになる。
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スカルビーニ、プレミアリーグ行きの夢を見据える
選手本人にとっては、イングランドのトップリーグへの魅力が決め手となっているようだ。報道によれば、スカルビーニはプレミアリーグ移籍を望んでおり、そのため個人条件が問題になることはないとみられている。22歳のDFは昨季、全公式戦で30試合に出場し、自身のキャリアにおける次のステップに進む準備ができていると感じている。さらに、同選手の陣営はチェルシー、ニューカッスル、トッテナムからの関心について説明を受けていると報じられており、3クラブはいずれも魅力的なプロジェクトと見なされている。
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