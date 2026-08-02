イタリア代表選手の加入を実現させるため、アロンソは実績あるDF陣の大規模な放出を進める構えだ。ラクロワの加入により、チェルシーは現在10人のセンターバックを抱える状況となっており、スペイン人指揮官は移籍市場閉幕前にこの数を大幅に削減する考えである。アロンソは理想のスカッド構成について、センターバックは「4人から5人」にしたいと述べている。したがって、戦力バランスと財政面を整えるため、チェルシーは5人のセンターバックと別れる必要がある。

トレヴォ・チャロバーはセスク・ファブレガス率いるコモ加入に近づいており、アクセル・ディサシにもイタリア1部から関心が寄せられている。一方で、ブノワ・バディアシルはスタンフォード・ブリッジでの自身の時間が終わりを迎えたという現実を受け入れたと報じられている。こうした給与負担を整理し、多額の移籍金収入を生み出すことで、チェルシーはスカルビーニ獲得レースで最有力候補になれると考えている。



