Getty/GOAL
翻訳者：
チェルシーが4000万ポンドで獲得した元マンUのウインガーを放出するとの噂がある中、アレハンドロ・ガルナチョはアンソニー・ゴードンに例えられている。
得点・アシスト：チェルシーでのガルナチョの記録
22歳のフォワードは西ロンドンで期待されたほどの活躍ができていない。マンチェスター・ユナイテッドから高額移籍し、2025-26シーズンは43試合に出場したが、8ゴール4アシストにとどまった。
ガルナチョは自信とアイデアに欠け、相手DFはかつてオールド・トラッフォードで恐れられた彼の足さばきと走力を容易に封じた。
不仲の中で「夢の劇場」を去ったことも、2026年W杯代表落選につながり、状態回復の妨げとなっている。
このためチェルシーは、今後数週間でオファーがあればガルナチョを売却し、損失を最小限に抑えたい考えだ。売却が実現すれば、資金と戦力枠を捻出できる。
- Getty
チェルシーはガルナチョの移籍オファーを検討すべきか？
ブルーズがオファーを検討すべきか問われた元ストライカーのカスカリーノは、最大10万ユーロが当たる「トニーベット」のワールドカップ・カード・コレクション・キャンペーン代表としてGOALに語った。「彼がマンチェスター・ユナイテッドを去った経緯が懸念だ。 私は彼がなぜマンチェスター・ユナイテッドを去ったのか、その時期を振り返るのが好きだ。彼は去りたいと明確に示し、エリック・テン・ハグ監督とも少し問題があった。ルーベン・アモリムもいた。ガルナチョに関してはすべてがごちゃ混ぜだった。
彼の態度を見れば、オールド・トラッフォードに残りたい若者のようには見えなかった。より良い環境を求めてチェルシー移籍の機会を逃したのだろう。
「そして、どう言おうと、多くの外国人選手はロンドンでの生活を好む。ロンドンなら移動が自由でフランスやスペインにも近い。若者にサンダーランドやニューカッスルに行けとは言えない。ニューカッスルからでもスペインやフランスへは行けるが、ロンドンの方が快適なのだ。
私自身もマルセイユからナンシーへ移り、最終的にはパリに住んだ。現役を引退してからもナンシーには残らず、パリを体験したくてパリへ行った。首都にはそういう魅力がある。彼もその罠にはまったのだろうが、パフォーマンスは振るわなかった。」
ガルナチョとゴードンには「プランB」がないと言われている。
カスカリーノは、バルセロナの新加入ゴードンと並んで才能の宝庫とされるガルナチョについて、両者ともウイングプレーに「プランB」が欠けると指摘し、「彼は単調だ。ゴードンの面影がある」と続けた。 彼はただディフェンダーに突っこむだけで、そこで優位に立てないと他の選択肢がないように見える。
「アンソニー・ゴードンも私には少しそう見える。イングランド代表の2試合目で、右サイドバックがあらゆる場面で彼を止め続けたのを見た。ガーナの右サイドバックだったが、彼は攻略できなかった。それで終わりだった。
ガルナチョもチェルシー時代に何度も観たが、良い右サイドバックを前にしてもプレースタイルを変えなかった。ウイングはもっと柔軟であるべきだ」
- Getty/Tonybet
ガルナチョ、ワールドカップのアルゼンチン代表から外れる
ゴードンはニューカッスルからカンプ・ノウへの移籍を勝ち取り、現在はイングランド代表としてワールドカップに出場している。一方、ガルナチョはメッシらがアルゼンチンの王座防衛を目指すこの大会を遠くから眺めるしかない。
不調のフォワードの短期・長期的な将来は依然不透明だ。2032年まで6年残る契約を抱えるチェルシーは、新監督シャビ・アロンソの下で重大な決断を迫られる。