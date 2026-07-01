22歳のフォワードは西ロンドンで期待されたほどの活躍ができていない。マンチェスター・ユナイテッドから高額移籍し、2025-26シーズンは43試合に出場したが、8ゴール4アシストにとどまった。

ガルナチョは自信とアイデアに欠け、相手DFはかつてオールド・トラッフォードで恐れられた彼の足さばきと走力を容易に封じた。

不仲の中で「夢の劇場」を去ったことも、2026年W杯代表落選につながり、状態回復の妨げとなっている。

このためチェルシーは、今後数週間でオファーがあればガルナチョを売却し、損失を最小限に抑えたい考えだ。売却が実現すれば、資金と戦力枠を捻出できる。