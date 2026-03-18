この反応は瞬く間に拡散した。チェルシーがスタンフォード・ブリッジで行われたPSGとのチャンピオンズリーグ・セカンドレグで大敗を喫した際、リアム・ローゼニオールが示した荒唐無稽な采配が、SNS上で話題を呼んでいる。
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実際、ストラスブールの元監督は、途中出場したアレハンドロ・ガルナチョに指示が書かれたメモを渡すことにした。そのメモはチェルシーの選手たちの手を経て、ディフェンダーのアデラビオヨのもとへ渡った。問題は、これが84分に起きたことであり、スコアは0-3、フランス側の得失点差は2-8と、試合の行方はすでに絶望的だったということだ。
ブルーズの選手たちの顔には、予期せぬ驚きが浮かんでいる。チェルシーは試合を通じて全く歯が立たず、フランス勢に6点差をつけられた後も、監督は戦術を変更せず、元マンチェスター・ユナイテッドの選手に戦術的な指示が書かれたメモを渡したが、誰もその内容を理解できていないようだ。
ファンたちも、この決定的な局面での監督の行動に首をかしげた。選手たちは皆、紙に書かれた指示を読みながら、信じられないという表情を浮かべていた。全面的な危機的状況の中、監督は全く時宜に合わない戦術的な助言に没頭することを選んだのだ。