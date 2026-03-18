実際、ストラスブールの元監督は、途中出場したアレハンドロ・ガルナチョに指示が書かれたメモを渡すことにした。そのメモはチェルシーの選手たちの手を経て、ディフェンダーのアデラビオヨのもとへ渡った。問題は、これが84分に起きたことであり、スコアは0-3、フランス側の得失点差は2-8と、試合の行方はすでに絶望的だったということだ。











