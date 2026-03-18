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Chelsea FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

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チェルシーが2-8とリードされている最中、ロゼニオールが選手たちにメッセージを渡す。その反応がSNSで話題に

チャンピオンズリーグの試合中、監督が取った不可解な采配：ガルナチョ兄弟に指示が書かれたメモを渡したが、選手たちは困惑した様子だった。

この反応は瞬く間に拡散したチェルシーがスタンフォード・ブリッジで行われたPSGとのチャンピオンズリーグ・セカンドレグで大敗を喫した際、リアム・ローゼニオールが示した荒唐無稽な采配が、SNS上で話題を呼んでいる



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  • 実際、ストラスブールの元監督は、途中出場したアレハンドロ・ガルナチョに指示が書かれたメモを渡すことにした。そのメモはチェルシーの選手たちの手を経て、ディフェンダーのアデラビオヨのもとへ渡った。問題は、これが84分に起きたことであり、スコアは0-3、フランス側の得失点差は2-8と、試合の行方はすでに絶望的だったということだ。




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  • ブルーズの選手たちの顔には、予期せぬ驚きが浮かんでいるチェルシーは試合を通じて全く歯が立たず、フランス勢に6点差をつけられた後も、監督は戦術を変更せず、元マンチェスター・ユナイテッドの選手に戦術的な指示が書かれたメモを渡したが誰もその内容を理解できていないようだ。



  • ファンたちも、この決定的な局面での監督の行動に首をかしげた。選手たちは皆、紙に書かれた指示を読みながら、信じられないという表情を浮かべていた。全面的な危機的状況の中、監督は全く時宜に合わない戦術的な助言に没頭することを選んだのだ

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