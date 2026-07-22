『デイリー・メール』紙によると、チェルシーは32歳のストーンズ獲得を本格的に検討している。クラブ幹部は以前、その可能性を否定していた。元エバートン所属のストーンズは2026年W杯でイングランド代表として準決勝まで戦い、現在は休息中だ。フリーエージェントのため、移籍金なしで即戦力となる彼への関心は高い。

アーセナルも複数回プレミアリーグ制覇を経験した同選手に関心を示しているとされ、ミケル・アルテタ監督は負傷が懸念されるウィリアム・サリバの代役を探している。チェルシーはこれまでもチアゴ・シウバの例のようにベテランDFを加えて成功を収めてきた。



