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チェルシーが、アタランタの守備の新星オネスト・アハノール獲得に向け、4000万ユーロの契約成立に近づいている。
チェルシー、アハノル獲得に接近
『TuttoMercatoWeb』によれば、Sky Sport Italiaの情報として、チェルシーはアハノル獲得に向けて大きく前進している。プレミアリーグのクラブとアタランタの直接交渉は決定的に進展しており、現在は個人条件の最終調整が行われている。両クラブは約4000万ユーロの取引成立に向けて交渉をまとめつつあり、これはセリエAのクラブにとって大きな利益となる。
アタランタは昨夏、アハノルをジェノアから当初1600万ユーロに加え、400万ユーロのアドオン付きで獲得したばかりだった。この最終的な金額は当初の6000万ユーロという要求額には届かないものの、アタランタが今夏の移籍市場序盤にブライトンから提示され、拒否した3400万ユーロのオファーを大きく上回るものではある。
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実りある移籍関係
この移籍成立が近づく中、チェルシーとアタランタの非常に実り多い関係は、今夏の移籍市場でも続いている。チェルシーはこの夏、すでにアタランタからマルコ・パレストラを獲得しており、両クラブの首脳陣の間に強固な意思疎通と信頼関係があることを示している。
このイングランドのクラブは、優秀な若手タレントを見極めるため、一貫してアタランタの試合をチェックしてきた。アタランタから2度目の引き抜きを行うことで、チェルシーは欧州屈指の有望株に多額の投資を行う明確な意図を示している。パレストラはすでにチームへの適応を始めており、アハノールも守備の選択肢を強化するため、まもなく同じ道をたどってベルガモからロンドンへ向かう可能性がある。
イタリアでの飛躍のシーズン
アハノールはこの1年で目覚ましい台頭を遂げた。2008年2月生まれのこのDFは、アタランタでほぼ瞬く間にレギュラーの座を確保。ゲヴィス・スタジアムで迎えたデビューシーズンにはセリエAで28試合に出場し、若さを感じさせない成熟したパフォーマンスを見せた。
アハノールはまた、欧州のビッグクラブを相手にチャンピオンズリーグでもプレーし、貴重な大陸舞台での経験を積んだ。その急速な成長ぶりとピッチ上での存在感は、瞬く間に欧州中の有力スカウトの注目を集め、現在の世界サッカーで最も獲得を熱望される10代選手の一人となっている。
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チェルシーの次は何か。
アハノールの移籍は、チェルシーとアタランタが最終的な詳細を詰めていることから、金曜日までに正式に完了する可能性がある。メディカルチェックを通過し、契約書にサインすれば、アハノールはロンドンで新たなチームメートに合流する。その後、チェルシーは今後のプレミアリーグに向け、新戦力をトップチームのメンバーに組み込むことに注力する。
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