『TuttoMercatoWeb』によれば、Sky Sport Italiaの情報として、チェルシーはアハノル獲得に向けて大きく前進している。プレミアリーグのクラブとアタランタの直接交渉は決定的に進展しており、現在は個人条件の最終調整が行われている。両クラブは約4000万ユーロの取引成立に向けて交渉をまとめつつあり、これはセリエAのクラブにとって大きな利益となる。

アタランタは昨夏、アハノルをジェノアから当初1600万ユーロに加え、400万ユーロのアドオン付きで獲得したばかりだった。この最終的な金額は当初の6000万ユーロという要求額には届かないものの、アタランタが今夏の移籍市場序盤にブライトンから提示され、拒否した3400万ユーロのオファーを大きく上回るものではある。