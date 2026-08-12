選手本人がディエゴ・アルマンド・マラドーナ・スタジアムへの移籍を積極的に推し進めている。報道によれば、バディアシルはナポリ移籍を優先するため、名称が明かされていないプレミアリーグのクラブからのアプローチを断ったという。チェルシーは当初、1500万ユーロでの買い取り義務付き条項を求めていた。

その後、チェルシーは買い取りオプション付きで合意したものの、その金額を1800万〜2000万ユーロへ引き上げた。ナポリは現在、そのオプション料を可能な限り低く抑えるべく交渉を進めている。金額の変動はあったが、両者の隔たりは依然として小さいとされている。