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チェルシーが要求額を引き上げたにもかかわらず、ナポリはチェルシーDF獲得に自信
ナポリ、チェルシーDFバディアシル獲得へ前進
ナポリは、プレミアリーグのチェルシーが財政面での要求額を引き上げたにもかかわらず、チェルシーDFバディアシルの獲得に依然として自信を持っている。『ガゼッタ』によると、バディアシルはアッレグリの今夏の移籍市場における最優先ターゲットとして浮上している。セリエAの同クラブは、このフランス人DFを最終ラインの選択肢を強化するうえで重要な補強とみている。両クラブはすでに、300万ユーロのローン移籍をベースとする条件で合意している。ただし、買い取りオプションの最終的な評価額をめぐる交渉はなお続いている。
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バディアシル、ナポリ行きへ。プレミアリーグからの関心を拒否
選手本人がディエゴ・アルマンド・マラドーナ・スタジアムへの移籍を積極的に推し進めている。報道によれば、バディアシルはナポリ移籍を優先するため、名称が明かされていないプレミアリーグのクラブからのアプローチを断ったという。チェルシーは当初、1500万ユーロでの買い取り義務付き条項を求めていた。
その後、チェルシーは買い取りオプション付きで合意したものの、その金額を1800万〜2000万ユーロへ引き上げた。ナポリは現在、そのオプション料を可能な限り低く抑えるべく交渉を進めている。金額の変動はあったが、両者の隔たりは依然として小さいとされている。
守備陣の負傷者続出でアッレグリは対応を迫られる
チェルシーのセンターバック獲得を目指すナポリの動きは、守備陣に深刻な負傷危機が発生していることで、差し迫った必要性を帯びている。主力DFアレッサンドロ・ブオンジョルノは膝の手術を受け、3〜4カ月の離脱が見込まれている。さらに、サム・ベウケマは現在アキレス腱の問題を抱えており、ルカ・マリアヌッチは最近、膝の靱帯断裂を負った。こうした離脱により、アッレグリはシーズン開幕戦を前に選択肢が著しく限られた状況に置かれている。
- AFP
アッレグリ、シーズン前の早期完了を目指す
DF本人が完全に移籍に前向きで、埋めるべき金銭面の差もわずかしか残っていないことから、ナポリはこの移籍を速やかにまとめられると期待している。アッレグリ監督は、このフランス人DFをできるだけ早く自身のスカッドに組み込むことを強く望んでいる。イタリア人指揮官は、フェッラゴスト後にチームがカステル・ヴォルトゥルノで活動を再開する際、バディアシルを起用可能な状態にしておきたい考えだ。今後数日で交渉が順調に進めば、バディアシルは来季に向けて手薄となっているナポリの守備陣を支える存在として加わることになる。
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