チェルシーが移籍示唆でMFを懲戒処分にしてからまだ1カ月も経たないうち、エンツォ・フェルナンデスがマドリードで目撃された。

チェルシーのMFは、レアル・マドリードへの移籍発言からまだ1カ月も経たないうちにマドリードで目撃された。FAカップ準決勝リーズ戦で1-0の勝利に貢献したわずか24時間後、彼はスタンフォード・ブリッジのチーム内不和を気にする素振りも見せず、同市を歩いていた。

25歳のアルゼンチン代表は、テニス大会「ムトゥア・マドリード・オープン」を観戦し、チームメイトのククレジャやペドロと街を散策。クラブ上層部との対立が報じられる中、スペインの首都への賞賛を口にしたことで波紋を呼んでいた。











