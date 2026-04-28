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チェルシーが移籍示唆でMFを懲戒処分にしてからまだ1カ月も経たないうち、エンツォ・フェルナンデスがマドリードで目撃された。
移籍の噂が飛び交う中、MFがスペインの首都を訪問
チェルシーのMFは、レアル・マドリードへの移籍発言からまだ1カ月も経たないうちにマドリードで目撃された。FAカップ準決勝リーズ戦で1-0の勝利に貢献したわずか24時間後、彼はスタンフォード・ブリッジのチーム内不和を気にする素振りも見せず、同市を歩いていた。
25歳のアルゼンチン代表は、テニス大会「ムトゥア・マドリード・オープン」を観戦し、チームメイトのククレジャやペドロと街を散策。クラブ上層部との対立が報じられる中、スペインの首都への賞賛を口にしたことで波紋を呼んでいた。
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最近の懲戒処分と移籍の噂
4月初め、フェルナンデスは「マドリードに住んでみたい。美しい街で、ブエノスアイレスを思い出させる」と語り、ベルナベウへの移籍をほのめかした。これを受けチェルシーは、彼を2試合の内部処分とした。
クラブはフェルナンデスを2試合出場停止とし、マンチェスター・シティ戦とポート・ヴェイル戦を欠場させた。処分が終わると、彼は休養をそのマドリードで過ごすことを選択。コーチ陣は了承したが、この行動は再びメディアから長期的なクラブへの忠誠を疑問視されるきっかけとなった。
ピッチでの成功が、ピッチ外の騒動を覆い隠している。
騒動にもかかわらず、フェルナンデスはピッチで不可欠だ。リーズ戦では23分にヘディングで決勝点を挙げ、マン・オブ・ザ・マッチに選ばれた。暫定監督マクファーレンは彼の粘り強さを絶賛した。
マクファーレンは「彼は勝者だ。才能と情熱に溢れている」と絶賛。「チームに不可欠な存在で、どんな状況でもプレーでき、厳しい局面では闘志が際立つ」と続けた。
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注目はFAカップ決勝へ
FAカップ決勝進出を決めたチェルシーは、5月16日にウェンブリーでマンチェスター・シティと対戦する。混乱のシーズンにタイトルを得るため、フェルナンデスの活躍が不可欠だ。
一方で、試合を左右する彼の貢献は不可欠だ。しかし、規律違反後のマドリード訪問を見たファンの中には、2026-27シーズンに向けて彼の心がどこにあるのか疑問を感じる人もいる。