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チェルシーが希望価格を設定する中、バルセロナがウェスリー・フォファナ獲得へ驚きのオファーを提示。
デコはフォファナの代理人と会談した
スカイ・スポーツ・スイスによると、フォファナがバルセロナからオファーを受けた。代理人はすでにバルサSDデコと数回交渉し、カンプ・ノウ移籍の可能性を探っている。
25歳のセンターバックは今夏チェルシーを去る候補とされ、クラブもスポーツ面と財政面のバランスから移籍を容認する構えだ。
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チェルシーはフランス人選手に移籍金を提示した。
フォファナは2029年まで契約が残る有望株だが、チェルシーは3000万ユーロ前後で完全移籍を容認する方針と報じられている。 ただ、バルセロナは財政難が続いており、現時点では買い取りオプション付きレンタルでのみ検討する方針だ。
フォファナのプレーと負傷歴
フォファナは今シーズン、チェルシーで公式戦34試合に出場した。 その間2アシストを記録し、サンテティエンヌやレスター・シティ時代に見せた欧州屈指の若手DFとしての守備力を再確認させた。バルセロナは今夏、新CFと左WGの補強を優先すると報じられているが、プレミアリーグで実績のあるDFを獲得する機会は逃さない構えだ。
- AFP
セリエAのライバルチームとの競争
フォファナを追っているのはバルセロナだけではない。 イタリア・セリエAの複数クラブも関心を示しており、バルセロナが獲得を確実にするには迅速な行動が必要だ。選手側はラ・リーガ移籍に前向きだが、最終判断はチェルシーがレンタル移籍を受け入れるか、3000万ユーロの移籍金を維持するかによって決まる。