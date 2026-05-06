チェルシーが希望価格を設定する中、バルセロナがウェスリー・フォファナ獲得へ驚きのオファーを提示。

スカイ・スポーツ・スイスによると、フォファナがバルセロナからオファーを受けた。代理人はすでにバルサSDデコと数回交渉し、カンプ・ノウ移籍の可能性を探っている。

25歳のセンターバックは今夏チェルシーを去る候補とされ、クラブもスポーツ面と財政面のバランスから移籍を容認する構えだ。