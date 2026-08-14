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チェルシーが今季の欧州最高峰大会を戦っていないにもかかわらず、スタンフォード・ブリッジがチャンピオンズリーグの試合開催地となる見通しだ。
シャフタール、ロンドンへの野心的な移転を計画か
ウクライナの強豪シャフタール・ドネツクは、来季のチャンピオンズリーグのホームゲームをスタンフォード・ブリッジで開催することを積極的に模索している。
同クラブは、ロシアの支援を受けたドネツク併合を受け、2014年から本拠地ドンバス・アレーナを使用できていない。直近では欧州の試合でポーランド、ドイツ、スロベニアのさまざまなスタジアムを使用してきたが、現在はロンドン開催がクラブ幹部にとって主要な焦点となっている。
この実現により、チェルシー自身は同大会出場を逃したにもかかわらず、フルハム・ロードに欧州最高峰のクラブ大会が戻ることになる。 ベン・ジェイコブズによると、両組織の協議が続く中、スタンフォード・ブリッジは今季、シャフタールの試合開催地となる有力候補だという。
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チェルシーとのつながりを強化へ
チェルシーとシャフタールの関係は、この18カ月で大きく深まった。その大きなきっかけとなったのが、2023年初めに実現したミハイロ・ムドリクのロンドン移籍である。この結びつきはその後、人道支援に向けて多額の資金を集めた慈善イベント『Game4Ukraine』での協力によって、さらに強固なものとなった。
シャフタールにとって、西ロンドンでプレーすることは大規模な在外コミュニティーとつながるまたとない機会でもある。現在、首都にはウクライナ生まれの住民がおよそ3万2000人暮らしており、イギリス全土ではウクライナにルーツを持つ人々が10万人を超えると推定されている。
日程面および規制面での障壁
チェルシーが昨季のプレミアリーグを不本意な10位で終えたことが、結果的にこの取り決めへの道を開いた。自クラブの欧州日程を抱えていないため、ピッチ整備や試合開催日の警備をめぐる運営上の衝突も少なくなる。
ただし、この計画にはなお各統括機関の正式承認が必要である。追加日程については、UEFAとハマースミス・アンド・フラム評議会の双方が承認しなければならず、その後に関係するすべての当事者によって正式に批准されることになる。
この決定が実現すれば、長年にわたり欧州大会でチェルシーの要塞であり続けたこのスタジアムにとって、歴史的な瞬間となる。チャンピオンズリーグの夜に別のクラブが自分たちの本拠地を使用する光景を、ファンは違和感をもって受け止めるかもしれないが、人道的および外交的な利益こそがチェルシー首脳陣を動かしている原動力のようだ。
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決定は数日以内に下される見通しだ
サッカー界は今、この前例のないグラウンドシェア合意に正式なゴーサインが出るのを待っている。関係者によれば、交渉は重要な段階に達しており、安全対策とチケット販売に関する最終的な詳細が詰められているという。
今季から導入される新たなチャンピオンズリーグのフォーマットにおいて、レアル・マドリー、バイエルン・ミュンヘン、マンチェスター・シティといったクラブが、シャフタールの名の下でスタンフォード・ブリッジのピッチに並ぶ可能性は、実に興味深い要素を加えている。
行政手続きが続く中、発表までの時間的猶予は限られている。状況に関する最近の更新によれば、シャフタールは来週、本拠地開催の試合をどこで行うかについて決定を伝える見通しだ。
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