チェルシーが昨季のプレミアリーグを不本意な10位で終えたことが、結果的にこの取り決めへの道を開いた。自クラブの欧州日程を抱えていないため、ピッチ整備や試合開催日の警備をめぐる運営上の衝突も少なくなる。

ただし、この計画にはなお各統括機関の正式承認が必要である。追加日程については、UEFAとハマースミス・アンド・フラム評議会の双方が承認しなければならず、その後に関係するすべての当事者によって正式に批准されることになる。

この決定が実現すれば、長年にわたり欧州大会でチェルシーの要塞であり続けたこのスタジアムにとって、歴史的な瞬間となる。チャンピオンズリーグの夜に別のクラブが自分たちの本拠地を使用する光景を、ファンは違和感をもって受け止めるかもしれないが、人道的および外交的な利益こそがチェルシー首脳陣を動かしている原動力のようだ。