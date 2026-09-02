チェルシーが、移籍市場最終日がウェストロンドンのクラブにとって大失敗に終わったことを受け、ワイナルドゥム獲得という衝撃的な動きを画策していると報じられている。エンソ・フェルナンデスを、英国史上最高額に並ぶ1億2500万ポンドの取引でマンチェスター・シティへ売却したことで、チェルシーは中盤に大きな穴を抱えることになった。一方で、代替ターゲットの獲得は移籍市場終了間際の数時間で劇的な形で頓挫した。

モナコがラミン・カマラのスタンフォード・ブリッジ行きの土壇場での移籍を中止したことで、チェルシーは怒りを募らせた。先発XIの重要な一人の退団に、この取引の土壇場での破談が重なり、アロンソは中盤の即戦力となる代替案探しを余儀なくされている。