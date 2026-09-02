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チェルシーがワイナルドゥム獲得を電撃画策！ チェルシー、期限最終日の混乱後にフリーエージェントへ方向転換
中盤の危機でチェルシーがフリーエージェント市場に向かう
チェルシーが、移籍市場最終日がウェストロンドンのクラブにとって大失敗に終わったことを受け、ワイナルドゥム獲得という衝撃的な動きを画策していると報じられている。エンソ・フェルナンデスを、英国史上最高額に並ぶ1億2500万ポンドの取引でマンチェスター・シティへ売却したことで、チェルシーは中盤に大きな穴を抱えることになった。一方で、代替ターゲットの獲得は移籍市場終了間際の数時間で劇的な形で頓挫した。
モナコがラミン・カマラのスタンフォード・ブリッジ行きの土壇場での移籍を中止したことで、チェルシーは怒りを募らせた。先発XIの重要な一人の退団に、この取引の土壇場での破談が重なり、アロンソは中盤の即戦力となる代替案探しを余儀なくされている。
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オランダのベテランが緊急策として浮上
『フット・メルカート』によると、チェルシーはウィナルドゥムのプレミアリーグ電撃復帰に向けて交渉を開始した。35歳の同選手は、この夏にサウジアラビアのアル・エティファクを退団して以降フリーの状態にあり、移籍期間外でもチェルシーと契約可能な立場にある。
中東では十分に評価できる得点記録を残しており、昨季はアル・エティファクで34試合に出場して17得点を挙げた。それでもサウジアラビアのクラブは、このMFとの契約を更新しない判断を下した。この決定により、元リバプール所属の同選手は退団後から無所属のままであり、次の移籍先として適切なプロジェクトを見極めている。
アロンソ、プレミアリーグでの経験を優先
チェルシーのアロンソ監督は現在、選択肢を強化するためフリーエージェント市場を検討している。アロンソ監督は、元ニューカッスルMFを現実的な解決策と見ており、セント・ジェームズ・パークとリヴァプールで記録したプレミアリーグ通算217試合出場は、適応にほとんど時間を要しない即戦力としてのプロフィールを示している。
ワイナルドゥムの最高レベルでの実績は広く確立されており、プレミアリーグ、チャンピオンズリーグ、クラブW杯、UEFAスーパーカップ制覇によってリヴァプールの象徴的存在としての地位を築いた。しかし、アンフィールド退団をめぐってはいまなお意見が分かれている。オランダ人MFは5年前、契約延長を拒否してパリ・サンジェルマン加入を選び、リヴァプール首脳陣を驚かせた。
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記録的な支出と好調なスタート
チェルシーは今夏の移籍市場で資金投入をためらわず、アロンソ監督の下でチームを再構築するため記録を次々と塗り替えた。モーガン・ロジャーズは、この移籍市場の早い段階でアストン・ビラから1億1700万ポンドの大型移籍を完了し、クラブ史上最高額の新戦力となった。
ピッチ上でも、チェルシーは新シーズンで好スタートを切っており、プレミアリーグ開幕2試合でフルアムに3-2、ブライトンに4-3と連勝した。アロンソ監督率いるチームは今週日曜、注目のロンドン・ダービーでディフェンディングチャンピオンのアーセナルと対戦し、タイトル争いの資格が本物かどうかを問われる大一番に臨む。
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