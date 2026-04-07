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チェルシーがレアル・マドリードの獲得候補に法外な移籍金を提示したことを受け、エンツォ・フェルナンデスが正式な移籍希望を提出する見通し
MFがスタンフォード・ブリッジからの退団を目指す
スペインのテレビ番組『エル・チリンギート』によると、フェルナンデスは大型移籍を実現させるため、正式な移籍希望を提出する準備を進めているという。25歳の同選手は、FAカップのポート・ヴェイル戦でチェルシーのメンバーから外されたことをきっかけに、チームへの失望感を強めているとされる。内部処分を受けたこのアルゼンチン人選手は、今週末に行われるマンチェスター・シティとの重要なプレミアリーグの対戦にも出場できない見通しだ。
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経営陣の交代に対する不満
同MFがエンツォ・マレスカの解任決定を激しく批判する過激なインタビューを行ったことを受け、クラブ首脳陣は彼に対して懲戒処分を下した。これらのインタビューの中で、このアルゼンチン人選手はマドリードへの移籍の可能性に言及し、自身の長期的な将来について不透明感を漂わせた。
クラブの最近の戦術方針について、メキシコの放送局TUDNに対し困惑を露わにしたフェルナンデスは、次のように述べた。「理解できない。 「選手として理解できないことがあるんだ。クラブがどうやって、どのような方法で物事を運営しようとしているのか。明らかに、彼の退団は我々にとって大きな痛手だった。特にシーズン真っ只中でのことだから、すべてが台無しになってしまった。我々には独自のスタイルがあった。彼は我々に指針を与えてくれた。サッカーというものでは良い時も悪い時もあるが、トレーニングや試合において、彼は常に非常に明確なスタイルを持っていた。」
エージェントがマドリードに関する発言を擁護
ブルーズは同選手のインタビュー発言に対して処分を下したが、その代理人は、スペインへの移籍が計画されているという憶測を否定しようとしている。ハビエル・パストーレ氏は、クライアントがマドリードという街に親近感を抱いているのは、ロンドンに対するプロとしての軽視ではなく、純粋に文化的な理由によるものだと主張している。
このミッドフィルダーの物議を醸した発言を擁護し、パストーレは次のように述べた。「監督から伝えられた際、彼はそれを受け入れた。なぜなら彼は非常にプロフェッショナルな選手であり、どこにいても常に全力を尽くし、決定を尊重するからだ。しかし、特定のクラブの名を挙げたり、チェルシーを去りたいと言ったりしたわけではないのに、なぜ処分を受けたのか理解できない。 彼が言及したのはマドリードという『都市』だけだ。いつの日か住んでみたいヨーロッパの都市を尋ねられた際、彼はマドリードと答えた。その理由は、言語がブエノスアイレスと似ていること、そしてそれが理にかなっているからだ――アルゼンチン人ならそう答えるのは当然のことだ――さらに文化や気候も理由として挙げた。しかし、彼がチェルシーやロンドンを去りたいと言ったことは一度もない。」
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レアル・マドリードにとっての評価のハードル
同選手が移籍を希望しているにもかかわらず、『ザ・サン』紙によると、チェルシーは当初の投資額を回収するため、このMFに驚異的な1億3000万ポンドという移籍金を設定しているという。元ベンフィカ所属の同選手は現在、スタンフォード・ブリッジで2032年まで契約を結んでいるため、チェルシーは依然として圧倒的な交渉優位にある。レアル・マドリードは、長年にわたり獲得を目指してきたこのMFを獲得するために、この評価額に応じる用意があるかどうかを今、決断しなければならない。