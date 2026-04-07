チェルシーがレアル・マドリードの獲得候補に法外な移籍金を提示したことを受け、エンツォ・フェルナンデスが正式な移籍希望を提出する見通し

ブルーズは同選手のインタビュー発言に対して処分を下したが、その代理人は、スペインへの移籍が計画されているという憶測を否定しようとしている。ハビエル・パストーレ氏は、クライアントがマドリードという街に親近感を抱いているのは、ロンドンに対するプロとしての軽視ではなく、純粋に文化的な理由によるものだと主張している。

このミッドフィルダーの物議を醸した発言を擁護し、パストーレは次のように述べた。「監督から伝えられた際、彼はそれを受け入れた。なぜなら彼は非常にプロフェッショナルな選手であり、どこにいても常に全力を尽くし、決定を尊重するからだ。しかし、特定のクラブの名を挙げたり、チェルシーを去りたいと言ったりしたわけではないのに、なぜ処分を受けたのか理解できない。 彼が言及したのはマドリードという『都市』だけだ。いつの日か住んでみたいヨーロッパの都市を尋ねられた際、彼はマドリードと答えた。その理由は、言語がブエノスアイレスと似ていること、そしてそれが理にかなっているからだ――アルゼンチン人ならそう答えるのは当然のことだ――さらに文化や気候も理由として挙げた。しかし、彼がチェルシーやロンドンを去りたいと言ったことは一度もない。」